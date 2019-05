Thanh Hóa: Học sinh lớp 7 gọi cậu ruột đến đánh thầy

Ngày 8/5, trao đổi với PV Kiến Thức về việc thầy giáo nhập viện vì bị phụ huynh đuổi đánh, ông Trịnh Đình Khoa - Chủ tịch UBND xã Quý Lộc (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận sự việc.

Ông Khoa cho biết, học sinh Trịnh Xuân Đạt đang theo học tại lớp 7D của trường THCS Quý Lộc. Đạt bị lưu ban, thuộc dạng học sinh cá biệt trong trường với hạnh kiểm trung bình. Trước đó, trường đã từng mời gia đình của em này đến nhắc nhở. Hiện tại, nam sinh này sống với ông bà nội do bố mẹ đi làm ăn xa.

Nói về vụ việc xảy ra với thầy Tuấn Anh, ông Khoa cho biết: "Hiện tại, nhà trường đang lấy thêm tường trình của thầy. Nếu có hành vi không đúng mực, thầy Tuấn Anh sẽ phải chịu trách nhiệm trường nhà trường. Thầy không hề phải nhập viện. Lúc bị truy đuổi, thầy trượt chân ở thềm, đầu gối va vào bậc nên chỉ đi kiểm tra lại cho cẩn thận".

Trường THCS Quý Lộc - nơi đối tượng vào truy đuổi thầy giáo.

Về người cậu của Đạt tên Ngô Văn Chiến, vị lãnh đạo xã thông tin thêm: "Người này thuộc thành phần bất hảo, nghịch ngợm. Trước đây Chiến từng nhiều lần bị công an triệu tập vì đánh nhau. Tại cơ quan công an, Chiến khai do nghe lời kể của cháu nên bức xúc, đến trường túm cổ, hăm dọa thầy Tuấn Anh. Đối tượng này cũng khai không có ý định gây thương tích cho thầy. Tuy nhiên, đây vẫn là vụ xô xát nên vẫn phải xử lý Chiến về tội gây rối trật tự công cộng".