Công an xác minh clip bảo mẫu nghi bạo hành trẻ sơ sinh ở Hà Nội

Chiều 31/5, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, chính quyền đã nắm được thông tin và chỉ đạo Công an phường Hoàng Liệt xác minh làm rõ hành vi bảo mẫu nghi bạo hành trẻ sơ sinh mới 1 tháng tuổi.



Sự việc xảy ra tại một căn hộ ở khu chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt. Bảo mẫu có hành vi bạo hành được người nhà cháu bé thuê để chăm sóc do mẹ bé sinh non, sức khỏe yếu.

Hình ảnh clip ghi lại vụ việc.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bảo mẫu có hành động lắc mạnh bé sơ sinh trên tay. Dù cháu bé khóc thét nhưng người phụ nữ liên tục bế xốc, ôm lắc mạnh khiến cháu bé khóc to hơn, thậm chí còn đặt mạnh cháu bé xuống giường. Đoạn clip được cho ghi lại vào thời điểm rạng sáng ngày 31/5.

Trong bộ đoạn clip khác, người nhà cho biết, cháu bé hiện đang được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương kiểm tra sức khoẻ.

Theo bố cháu bé, do vợ sinh non nên gia đình thuê giúp việc về trông con 1 tháng tuổi. Gia đình cháu bé cho biết không tha thứ cho bảo mẫu và muốn đưa lên công an để xử lý. Nữ bảo mẫu phân trần bản thân bị trầm cảm và xin gia đình cháu bé tha thứ.

Vụ việc đang được làm rõ…