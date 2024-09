Thanh Hóa: Bắt giam đối tượng tống tiền bạn gái cũ bằng clip “nóng”

Đối tượng Phạm Văn Ngọc tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 9/9, Công an huyện Thiệu Hóa nhận được tin báo của gia đình chị T.T.A ở xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa tố cáo Phạm Văn Ngọc đã dùng clip “nóng” để nhiều lần đe dọa, cưỡng đoạt tiền. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thiệu Hóa đã tập trung điều tra, xác minh làm rõ hành vi của Phạm Văn Ngọc. Tại cơ quan Công an, Phạm Văn Ngọc khai nhận: khoảng tháng 1/2023, Ngọc quen chị T.T.A qua mạng xã hội, sau đó cả hai nảy sinh tình cảm yêu đương. Quá trình yêu nhau, Ngọc và T.A đã nhiều lần quan hệ tình dục, mỗi lần như thế Ngọc đều dùng điện thoại quay lại cảnh ân ái của hai người.

Sau đó, mỗi khi cần tiền tiêu xài, Ngọc lại dùng chính những clip “nóng” để đe dọa bạn gái sẽ công khai những clip này trên mạng xã hội buộc T.A phải đưa tiền cho Ngọc. Chỉ tính từ tháng 12/2023 đến khi bị bắt, Ngọc liên tục sử dụng những clip “nóng”, nhạy cảm của 2 người gửi cho người thân trong gia đình T.A. Thậm chí, ngày 9/9/2024, T.T.A còn phát hiện trên một tài khoản facebook cũ của mình có đăng các hình nhạy cảm giữa T.A và Ngọc. Nghi ngờ Ngọc là người đã đăng tải những hình ảnh nóng lên facebook nên T.A đã đến cơ quan Công an để tố cáo.

Qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo: Người dân nói chung, người sử dụng mạng xã hội nói riêng cần đề cao cảnh giác, chú ý bảo vệ dữ liệu cá nhân như: Không chia sẻ hình ảnh nhạy cảm của cá nhân, tuyệt đối không quay, chụp hoặc chia sẻ hình ảnh, clip có nội dung nhạy cảm. Đặc biệt khi tham gia kết bạn hoặc làm quen trên mạng xã hội cần kiểm chứng ngoài thực tế và không nên cung cấp thông tin, hình ảnh nhạy cảm của cá nhân. Khi bị các đối tượng xấu lợi dụng đăng tải hình ảnh nhạy cảm của mình lên mạng xã hội hoặc gửi cho người thân, tuyệt đối không được chuyển tiền cho đối tượng mà phải nhanh chóng trình báo ngay cho cơ quan Công an để được giúp đỡ.