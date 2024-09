Bắc Giang: Vẫn còn 84/762 trường cho học sinh nghỉ học

Tại thị xã Việt Yên, học sinh toàn xã Vân Hà, phường Quang Châu, Trường Tiểu học Tiên Sơn và một phần học sinh của Trường mầm non, Trường THCS Tiên Sơn phải nghỉ học do sống ở khu vực ngoài đê hoặc đường giao thông ở một số thôn bị ngập sâu.

Học sinh ở 47 trường thuộc 15 xã trên địa bàn huyện Hiệp Hòa tạm nghỉ học. Đến thời điểm này, huyện Hiệp Hòa có số lượng cơ sở giáo dục phải cho học sinh nghỉ học nhiều nhất tỉnh. Mặc dù không có trường học ngập nước nhưng ở các xã nằm ven sông Cầu, tối 10/9, lũ tràn qua một đoạn đê bối ở thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh. Ông Phạm Văn Hà, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa cho biết: “Để bảo đảm an toàn, Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường phối hợp với các thôn và gia đình tăng cường công tác quản lý học sinh, thường xuyên nắm bắt tình hình thời tiết, nhất là những diễn biến bất thường có thể xảy ra do mưa lũ để ứng phó, bố trí phương án bảo vệ cơ sở vật chất trường lớp, đồ dùng, trang thiết bị dạy học”.

Trường THCS Vũ Xá (Lục Nam) cho học sinh nghỉ học do một số khu vực trên địa bàn xã bị ngập lụt.

Trở lại đi học từ ngày 9/9 nhưng đến sáng 11/9, học sinh của 4 trường thuộc xã Trí Yên và Đồng Phúc (Yên Dũng) cũng phải nghỉ học do nước sông Thương, sông Cầu dâng cao gây tràn đê bối mà địa phận các xã này gần nơi hợp lưu của các dòng sông. Huyện Lục Nam cho học sinh ở 4 trường học của xã Vũ Xá và Trường Giang nghỉ học.

Huyện Yên Thế tiếp tục cho học sinh tại 3 trường học ở xã Đông Sơn nghỉ học. Huyện Lạng Giang có 9 trường ở các xã Dương Đức, Xuân Hương và Quang Thịnh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Đến 7h ngày 11/9, cơ bản các cơ sở giáo dục ở các huyện Sơn Động, Lục Ngạn đã cho học sinh đi học trở lại, chỉ còn một vài trường đang khẩn trương hoàn thành việc khắc phục hậu quả của mưa lũ và sẽ cho các em đến trường từ ngày 12/9.