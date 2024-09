Nhiều tuyến phố TP Hải Dương bị ngập do mưa kéo dài

Sáng 11/9, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố trên địa bàn Thành phố Hải Dương bị ngập cục bộ, có nơi bị ngập sâu. Đường Nguyễn Lương Bằng hiện đang ngập cục bộ. Khu vực Hợp tác xã chế biến gỗ Quang Khỏe bị ngập. Hiện tượng ngập úng này do mưa kéo dài. Cục dự trữ Nhà nước tại đường Nguyễn Lương Bằng bị ngập. Giao thông đi lại khó khăn. Đường Vũ Hựu bị ngập sâu, sinh viên phải lội nước đến trường. Khu vực Sở Khoa học Công nghệ cũng bị ngập. Nhiều nơi bị ngập sâu Trường THPT Chu Văn An cũng bị nước bủa vây trước cổng. Tình trạng ngập lụt cũng xảy ra tại ngã ba Nguyễn Lương Bằng - Đức Minh Ngã ba Nguyễn Thị Duệ - Nguyễn Lương Bằng bị ngập sâu. Đã xảy ra vụ va chạm nhẹ giữa xe máy và xe ô tô do đường ngập. Hệ thống thoát nước chậm do mực nước các sông hiện đều dâng cao. Nếu mưa kéo dài, nhiều tuyến phố thành phố Hải Dương tiếp tục trong cảnh ngập lụt. >>> Mời độc giả xem thêm video Nước sông Tô Lịch đổi màu sau bão số 3:

