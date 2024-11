Thanh Hóa: Bắt đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trong bệnh viện

Ngày 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Thanh Hóa đã bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Tuấn (SN 1992, ở xã Hải Long, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp tài sản tại bệnh viện.

Trịnh Đình Tuấn tại cơ quan Công an.

Trước đó, Công an TP Thanh Hóa nhận được tin báo từ Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa về việc tại đây xảy ra hàng loạt vụ mất trộm tài sản là điện thoại di động của bệnh nhân và người nhà. Điển hình là bệnh nhân Trần Thị Q. (SN 1996, trú tại huyện Triệu Sơn) bị kẻ gian cuỗm 3 chiếc điện thoại di động tổng trị giá 25 triệu đồng trong một đêm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Thanh Hóa đã huy động lực lượng nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng trộm cắp là Trịnh Đình Tuấn. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai do cần tiền tiêu xài nên đã đi xe máy từ huyện Như Thanh đến các khu vực Bệnh viện trên địa bàn TP Thanh Hóa để trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.