Tham ô tài sản liên quan Việt Á, 2 cán bộ CDC Lâm Đồng bị khởi tố

Tối 26/8, Bộ Công an cho biết, sáng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Hoa (SN 1970, trú tại Phường 6, TP Đà Lạt) và Nguyễn Xuân Đạt (SN 1989, trú tại Phường 5, TP Đà Lạt) – hai cán bộ Khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (CDC) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng liên quan.

Trước đó, từ 5/2022, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiếp nhận, thụ lý kiểm tra xác minh tin báo về tội phạm đối với một số dấu hiệu sai phạm có liên quan đến hoạt động Công ty Việt Á trên địa bàn Lâm Đồng.

Vào cuộc điều tra, lực lượng Công an xác định 2 đối tượng Phạm Thị Hoa (SN 1970, trú tại Phường 6, TP Đà Lạt) và Nguyễn Xuân Đạt (SN 1989, trú tại Phường 5, TP Đà Lạt) đã có hành vi thông đồng để ngoài hệ thống sổ sách kế toán của cơ quan 288 kít xét nghiệm. Trong số này, có 200 kít xét nghiệm, Hoa thực hiện không đúng quy định về gộp mẫu của Bộ Y tế (cụ thể là 15 ca/ mẫu, trong khi quy định là 5 ca/ mẫu). Sau đó, Hoa cùng với Đạt đã bán lại 288 kít xét nghiệm trên cho Công ty Việt Á, chiếm đoạt số tiền hơn 108 triệu đồng.

Tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời tổ chức khám xét tại nơi làm việc của Đạt và Hoa. Cùng ngày, cơ quan Công an, Viện Kiểm sát cũng thực hiện khám xét nhà riêng của hai bị can, qua đó phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách, giấy tờ có liên quan đến vụ án.

Trước đó, Phạm Thị Hoa, nhân viên Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng CDC Lâm Đồng được Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng tặng Giấy khen về thành tích đột xuất trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 vào tháng 7/2021.

Liên quan đến vụ Việt Á, tháng 6/2022, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng công bố sau kết luận thanh tra Chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, bộ xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống COVID-19 trên địa bàn, trong năm 2020 và 2021. Công ty Cổ phần Việt Á đã trúng 16 gói thầu với giá trị dự toán hơn 41,6 tỷ đồng, giá trị trúng thầu là gần 35,3 tỷ đồng, giá trị sau thương thảo, ký hợp đồng là 35,1 tỷ đồng, giá trị nghiệm thu đến 31/12/2021 là 33,9 tỷ đồng, giá trị thanh toán là hơn 25,7 tỷ đồng, còn lại 8,1 tỷ đồng chưa thanh toán.

Cụ thể, CDC Lâm Đồng nghiệm thu, thanh toán 7 gói thầu với trị giá hơn 16,6 tỷ đồng, đã thanh toán đủ. Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng nghiệm thu, thanh toán 2 gói thầu trị giá hơn 4,1 tỷ đồng, đã thanh toán gần 2,6 tỷ đồng, còn lại hơn 1,3 tỷ đồng chưa thanh toán. Bệnh viện II Lâm Đồng với 7 gói thầu, giá trị nghiệm thu hơn 13,1 tỷ đồng, đã thanh toán 6,3 tỷ đồng, còn lại 6,8 tỷ đồng chưa thanh toán.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.