Khám chữa bệnh và trao quà Tết cho 2 xã vùng sâu Đắk Lắk

Ngày 4/1, tại Trạm xá xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), Đoàn Công tác Bộ Công an tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà Tết cho người dân 2 xã Ea Tiêu và Ea K'tur.

Theo đó, nhằm hỗ trợ các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo sức khỏe, vui Xuân đón Tết, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (X03), Bộ Công an, Đài Truyền hình Việt Nam và UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức chương trình "Người truyền lửa".

Thiếu tướng Vũ Hải Nam, Phó Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an.

Trong chương trình, bên cạnh việc được thăm khám và cấp thuốc miễn phí, trong sáng nay, hơn 400 người có công, gia đình chính sách, người có uy tín tiêu biểu và hộ nghèo, cũng đã nhận được quà Tết từ đại diện Bộ Công an.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945- 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Thiếu tướng Vũ Hải Nam, Phó Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an, phụ trách hoạt động khám chữa bệnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục đã cử các y bác sĩ có trình độ chuyên môn và tay nghề cao, cùng các trang thiết bị y tế, danh mục thuốc cần thiết để đảm bảo hiệu quả cao nhất cho chương trình khám chữa bệnh tại hai xã Ea Tiêu và Ea K’tur.

Hội thi “Rung chuông vàng” và bàn giao công trình “Phòng máy cho em” tại Trường Trung học cơ sở Ea Tiêu

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác của Bộ Công an cũng đã phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức các hoạt động thiện nguyện như: Chương trình “Về với buôn làng” trao biển tổng nguồn lực; Tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” và bàn giao công trình “Phòng máy cho em” tại Trường Trung học cơ sở Ea Tiêu; Khánh thành công trình “Thắp sáng buôn làng” và “Đường cờ Tổ quốc” tại đường liên xã Ea Tiêu.

Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã ra quân tuyên truyền pháp luật lưu động về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phòng, chống tai nạn do pháo nổ, đuối nước; Sửa chữa nhà văn hóa cộng đồng; Thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và Công an 2 xã Ea Tiêu và Ea K’tur; Khánh thành, bàn giao công trình "Nhà 19/8".