Thảm án 3 người chết tại Điện Biên: Con nợ giết vợ chồng chủ nợ rồi tự sát?

Thông tin mới nhất vụ thảm án 3 người tử vong tại Điện Biên, chiều 20/6, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết, sáng cùng ngày, Công an tỉnh nhận được tin báo của Công an huyện Tuần Giáo về vụ trọng án làm 3 người chết, trong đó có 1 cặp vợ chồng xảy ra tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo vào 8h20 sáng cùng ngày.



Theo báo cáo, các nạn nhân gồm vợ chồng ông Nguyễn Khánh Chung (SN 1967) và Trần Thị Thu (SN 1980) cùng trú tại khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên và ông Đàm Văn Lực (SN 1963), trú tại khối Trường Xuân cùng thị trấn Tuần Giáo.

Vụ án khiến người dân địa phương bàng hoàng.

Thời điểm trên, vợ chồng ông Chung, bà Thu dẫn theo nhiều người chưa xác định danh tính đến nhà Đàm Văn Lực đòi nợ. Tại đây, Lực mở cổng cho ông Chung vào nhà rồi đóng cổng lại. Sau đó, Đàm Văn Lực cầm 2 con dao nhọn cán gỗ, dài khoảng 30cm đâm 2 nhát vào vùng bụng và phía sau lưng ông Chung, làm nạn nhân gục tại chỗ.

Lực sau đó tiếp tục chạy ra đuổi đâm bà Trần Thị Thu, làm nạn nhân chết tại mảnh ruộng ở phía trước nhà Lực khoảng 30 m. Sau đó, Lực quay về cổng nhà mình, đến cạnh chỗ ông Chung đang nằm và dùng dao đâm vào bụng mình tự sát. Dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, cả 2 người đã thiệt mạng ngay sau đó.

Tại hiện trường vụ án, cơ quan điều tra phát hiện trên người nạn nhân Thu có 4 tờ giấy vay nợ (bản photo), với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, thể hiện bên cho vay là bà Trần Thị Thu, bên nợ là bà Nguyễn Thị Triệu (vợ Đàm Văn Lực). Qua đó, xác định nguyên nhân xảy ra án mạng là do mâu thuẫn về việc vay nợ tiền giữa 2 gia đình.

Hiện Cơ quan công an đang tiến hành truy bắt các đối tượng đi cùng khi xảy ra sự việc sáng nay (được cho là được thuê đến để đòi nợ). Trong ngày 20/6, đã có 4 đối tượng được cơ quan công an tạm giữ để điều tra.

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, vào khoảng 8h sáng 20/6, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ khoảng 40 tuổi trên cánh đồng thuộc khối Trường Xuân trong tư thế nằm ngửa, trên người có nhiều vết thương chảy nhiều máu.

Đáng chú ý, trong một ngôi nhà cách đó không xa, người dân tiếp tục phát hiện 2 người đàn ông bị thương nặng, trên người có nhiều vết thương. Tại hiện trường, cũng phát hiện 2 con dao nhọn.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã thông báo đến lực lượng chức năng và đưa hai người đàn ông bị thương đi cấp cứu nhưng cả hai đều đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Điện Biên khẩn trương chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp cùng Trung tâm Pháp y tỉnh, Viện kiểm sát tỉnh, Công an huyện Tuần Giáo và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các tài liệu liên quan.

>>> Mời độc giả xem video Thảm án khiến 3 người chết ở Điện Biên