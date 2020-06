Tin nóng ngày 20/6: Bữa tiệc ma túy và dao kiếm tại Thanh Hóa

1. Cụ ông 65 tuổi khai nhận dâm ô bé trai trong thang máy: Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự ông Dương Thế Hưng (65 tuổi, trú tại chung cư 25 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) để điều tra hành vi dâm ô bé trai trong thang máy. Bước đầu, ông Hưng đã thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, ông đã có hành vi chạm vào bộ phận sinh dục của bé trai và bị camera ghi lại. 2. Đổ phân lên đầu để đòi nợ: Công an huyện Trần Đề (Sóc Trăng) đã tiếp nhận tin báo của bà Lâm Thị Ánh (58 tuổi; ngụ thị trấn Trần Đề) tố cáo bà Huỳnh Thị T. (ngụ thị trấn Trần Đề) về hành vi "Làm nhục người khác". Bà Ánh vay bà T. 60 triệu làm đám cưới cho con và cam kết trả sau đó, nhưng mãi mới trả được một nửa do con không đi làm. Khoảng 6 giờ ngày 29/5, bà T. đến đòi nợ và đổ bô phân lên đầu bà Ánh. 3. Bữa tiệc ma túy và dao kiếm tại Thanh Hóa: Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đột kích vào Tòa nhà Gia Linh Club (thị trấn huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) bắt quả tang 54 đối tượng đang có hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thời điểm phát hiện vụ việc trên vào khoảng 3h sáng 19/6/2020 với nhiều tang vật gồm: ketamin, thuốc lắc, dao kiếm các loại, dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều tang vật khác có liên quan. 4. Một huyện Hải Dương có 11 đối tượng cho vay “cắt cổ”: Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ 11 đối tượng chuyên hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất “cắt cổ” từ 109,5 đến 182,5%/năm. Tổng số tiền ước tính hơn 58 tỷ đồng, thu lãi hơn 24 tỷ đồng. Đáng nói, các đối tượng trên thuộc 7 cơ sở cầm đồ, hỗ trợ tài chính trên địa bàn 6 xã và thị trấn của huyện Thanh Hà. 5. 3 người tử vong trên cánh đồng: Khoảng 8h sáng 20/6, người dân khối Chiềng Xuân đã phát hiện một người phụ nữ tử vong trên cánh đồng với nhiều vết thương. Gần đó, chồng của người này và một người đàn ông khác cũng bị thương nặng nhưng sau đó đã tử vong khi đi cấp cứu... Nguyên nhân ban đầu được nhiều dân trên địa bàn cho biết là sự việc xảy ra do mâu thuẫn về vấn đề vay nợ tiền bạc. 6. Chiếc xe giường nằm đang chạy hướng Bắc – Nam: Đang chạy trên quốc lộ 1 đoạn qua cầu Nguyệt Viên, TP Thanh Hóa thì chiếc xe giường nằm bốc cháy dữ dội vào trưa 20/6. Sau khi thấy cháy, tài xế cho xe dừng bên đường đồng thời gọi tất cả hành khách rời khỏi xe. toàn bộ chiếc xe cùng nhiều tài sản, hàng hóa của hành khách. toàn bộ chiếc xe cùng nhiều tài sản, hàng hóa của hành khách. >>> Mời độc giả xem thêm video: Tàng trữ ma túy để sử dụng, lãnh 4 năm tù

