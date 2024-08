Thái Bình: Bắt kẻ chiếm đoạt 20 tấn đạm rồi trốn truy nã 34 năm

Ngày 7/8, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ đối tượng truy nã Phạm Xuân Khơ (sinh năm 1940) nơi thường trú trước khi lẩn trốn: xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình là đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 62 ngày 10/11/1990 của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa”.

Đối tượng Phạm Xuân Khơ.

Vụ án xảy ra vào năm 1989, lợi dụng chính sách mở cửa, cơ chế quản lý kinh tế mới, liên kết kinh doanh, mua bán đạm urê, Phạm Xuân Khơ đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 20 tấn đạm sau đó bỏ trốn khỏi địa phương và thay đổi các thông tin cá nhân nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự kiên trì, quyết tâm cao trong công tác xác minh, truy bắt đối tượng truy nã, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện, bắt giữ Phạm Xuân Khơ tại xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang sau 34 năm lẩn trốn. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.