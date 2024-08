Từ chiếc dép bị đứt lộ bí mật vụ giết chồng của nhân tình

Theo hồ sơ vụ án, giữa tháng 12/2016, anh Vũ Văn Hành (31 tuổi, ngụ phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) bỗng nhiên mất tích bí ẩn. Vợ nạn nhân là Trần Thị Tuyết Hương (29 tuổi) đã lên facebook viết thông báo tìm chồng với nội dung anh Hành bị mất tích trong lúc đi hái cà phê vào ngày 11/12/2016 tại thôn Tiền Yên (xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm). Đặc biệt, tại thời điểm mất tích, tài khoản zalo của anh Hành vẫn hoạt động, nhắn tin qua lại với vợ có nội dung là đã bỏ xuống TP HCM chung sống với người tình tên là Tố Uyên. Song, người nhà đã nhiều lần gọi điện cho anh Hành, đều không liên lạc được. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Linh tính như có chuyện chẳng lành đã xảy ra với em trai, ngày 22/12/2016, anh Vũ Minh Tiến (anh trai nạn nhân) đã làm đơn trình báo sự việc tới Công an huyện Bảo Lâm. Cũng trong thời gian này, một phụ nữ xưng tên Thu gọi điện thoại cho gia đình nói anh Hành đã ứng 1 tấn cà phê của Thu sau đó bỏ trốn sang Malaysia và hiện đã bị nước sở tại bắt giữ. Người này đề nghị gia đình chuyển vào tài khoản 17 triệu đồng để qua Malaysia chuộc anh Hành về. Ngay khi nhận được trình báo của gia đình nạn nhân, Công an huyện Bảo Lâm đã ra thông báo tìm kiếm người mất tích; đồng thời, báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Cận Tết Nguyên đán, cơ quan điều tra cho họp lại Ban chuyên án để phân tích, đánh giá các chứng cứ mà lực lượng trinh sát thu thập được. Có một tình tiết khiến Ban chuyên án đặc biệt chú ý đó là suốt thời gian anh Hành mất tích, người vợ lại tỏ ra dửng dưng, không lo lắng theo diễn biến tâm lý thông thường. Thậm chí, những ngày cận Tết vẫn thấy Hương bình thản mua sắm, dọn dẹp nhà cửa, không hề có biểu hiện buồn bã trước sự mất tích của chồng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Còn tại chòi cà phê của anh Hành ở xã Lộc Đức, các trinh sát phát hiện 1 đôi dép của nam giới để lại và một chiếc dép của nữ đã bị đứt quai. Ngay sau đó, cơ quan công an đã xác minh được đôi dép nam giới là của Nguyễn Thành Đức, còn chiếc dép nữ giới bị đứt quai là của Trần Thị Tuyết Hương. Cùng với đó, trong vườn cà phê lại xuất hiện một hố sâu mới đào, nhưng bên dưới không có gì. Từ những nghi vấn này, Ban chuyên án tập trung các mũi theo dõi, đấu tranh, khai thác thông tin từ Hương; đồng thời, tiếp tục khoanh vùng, sàng lọc các đối tượng tình nghi. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Quá trình theo dõi vợ nạn nhân, lực lượng phá án phát hiện Hương thường xuyên lén lút qua lại với đối tượng Nguyễn Thành Đức (ngụ thôn An Bình, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm), là người có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền sự gây rối trật tự công cộng, đang chờ thi hành bản án 6 tháng tù giam. Các trinh sát đã bắt đầu phát hiện ra những dấu hiệu đáng nghi ngờ về hai người này có liên quan đến sự mất tích của anh Hành. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau khi các chứng cứ được thu thập, ngày 15/2/2017, Công an huyện Bảo Lâm đã triệu tập Trần Thị Tuyết Hương lên lấy lời khai. Qua đấu tranh, Hương đã khai nhận có mối quan hệ bất chính với Nguyễn Thành Đức và thừa nhận chính Đức là hung thủ sát hại chồng mình rồi chôn xác phi tang. Cùng thời điểm này, Nguyễn Thành Đức cũng được các trinh sát áp giải về Công an huyện Bảo Lâm để làm việc. Tại các bản khai trong ngày 15/2, Đức đều nói không liên quan gì đến việc anh Hành mất tích. Chỉ đến rạng sáng 16/2, khi công an công bố bản tường trình của Hương thì Đức mới thừa nhận và khai sự thật. Nguyễn Thành Đức khai nhận: Y quen biết Trần Thị Tuyết Hương từ năm 2014, nhưng sau khi lấy vợ, y không còn liên lạc với Hương nữa. Tuy nhiên, vào tháng 5/2016, khi đã ly hôn, Đức và Hương tình cờ gặp lại nhau rồi phát sinh tình cảm. Thông qua Hương, Nguyễn Thành Đức đã chủ động kết bạn với anh Vũ Văn Hành với mục đích để tiện bề qua lại với Hương. Trong thời gian này, Đức nhiều lần động viên người tình tìm cách ly hôn chồng để được tự do chung sống với nhau, nhưng Hương chưa đồng ý. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đầu tháng 12/2016, Nguyễn Thành Đức bắt đầu nảy sinh ý định sát hại anh Hành để được tự do, công khai đến với Hương. Theo đó, tối ngày 15/12/2016, sau khi cùng anh Hành uống rượu ở nhà một người hàng xóm về, Đức ngủ cùng giường với anh Hành, Hương và con anh Hành. Khoảng 2h sáng ngày 16/12/2016, đợi cho anh Hành ngủ say, Đức đã lấy con dao thủ sẳn đâm một nhát chí mạng vào ngực trái của anh Hành khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trần Thị Tuyết Hương là người tận mắt chứng kiến cảnh Đức ra tay sát hại chồng mình, nhưng đã không kêu, sau đó cũng không tố giác, chấp nhận phi tang xác chồng cùng Đức. Nguyễn Thành Đức dùng chăn quấn xác anh Hành rồi vác ra vườn cà phê cách nhà khoảng 40 m đào hố chôn giấu. Tuy nhiên, do sợ bị phát hiện, nên khuya ngày hôm sau, đối tượng này ra đào xác nạn nhân lên, dùng xe máy chở về rẫy cà phê của một gia đình gần nhà y ở thôn Bình An đào hố chôn giấu. Sau này, tòa đã tuyên phạt Nguyễn Thành Đức tử hình về tội giết người, Trần Thị Tuyết Hương 3 năm tù giam về tội che giấu tội phạm. >>> Xem thêm video: Bất ngờ nhân thân nghi phạm sát hại cô gái ở Bắc Ninh.

