Tên cướp mắc COVID-19 xông vào nhà, cướp tài sản của 3 mẹ con

Chiều 16/1, Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng Đỗ Ngọc Tú (SN 1991, trú quận Nam Từ Liêm, chỗ ở tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra hành vi cướp tài sản.



Đỗ Ngọc Tú là nghi phạm vụ cướp tài sản xảy ra ngày 14/1 tại số nhà 19 (ngõ 47 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm).

Khoảng 20h ngày 14/1, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo về việc trước đó nửa tiếng, chị Nguyễn Thị Ngọc L. (SN 1993, số 19 ngõ 47 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2) đang ở nhà cùng 2 con thì có một đối tượng nam thanh niên xông vào nhà dùng dao bầu đe dọa, lục soát tài sản trong nhà và cướp của chị L. 1 điện thoại iPhone 11 Promax và 1 thẻ ngân hàng VP Bank (trong tài khoản có 20 triệu) rồi tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã tổ chức lực lượng, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức điều tra truy xét. Đến khoảng 1h ngày 15/1/2022, tổ công tác của Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố bắt giữ Đỗ Ngọc Tú.

Nghi phạm Tú và hiện trường nơi vứt con dao gây án.

Tại cơ quan công an, Tú khai là lao động tự do, không có nghề nghiệp ổn định, nợ tiền của nhiều người không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản của người khác. Khoảng 17h45 ngày 14/1, Tú đi xe máy đến một cửa hàng bán đồ gia dụng trên đường Nguyễn Hữu Thọ mua 1 con dao bầu màu đen, dài khoảng 25cm để làm hung khí đi cướp tài sản.

Sau đó, Tú di chuyển đến khu vực ngã tư Trần Bình- Nguyễn Hoàng, gửi xe máy tại bãi xe gần tòa nhà Dolphin Plaza rồi giấu dao vào trong người và đi bộ quanh khu vực Nguyễn Hoàng, Dương Khuê, Lê Đức Thọ tìm nhà có sơ hở, vắng người để vào khống chế cướp tài sản.

Con dao tang vật.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, Tú phát hiện tại số nhà 19 ngõ 147 Nguyễn Hoàng chỉ có chị Nguyễn Thị Ngọc L. và 2 cháu nhỏ trong nhà nên Tú đi vào nhà. Tại đây, Tú cầm dao bằng tay phải dí dao vào bụng chị L. và nói: “Chị bình tĩnh, em là cướp đây. Chị có tiền và tài sản thì mang ra đây, chị đừng để mọi chuyện đi quá xa…”.

Khi chị L. nói không có tiền thì Tú với tay lấy chiếc điện thoại Iphone 11 Pro max để trên bàn uống nước. Sau đó, Tú yêu cầu chị L. đưa Tú lên tầng 2 để lục soát tài sản nhưng không tìm được tài sản gì có giá trị. Thấy vậy, Tú nói với chị L.: “Đừng để em làm liều” thì chị L. sợ và nói chỉ có tiền trong thẻ Ngân hàng, không có tiền mặt.

Tú đưa chiếc điện thoại vừa lấy cho chị L. để đăng nhập vào tài khoản Ngân hàng VP Bank thấy số dư trong tài khoản là hơn 20 triệu đồng. Sau khi thấy số dư tài khoản, Tú lấy lại điện thoại và yêu cầu chị L. xuống tầng 1 lấy thẻ Ngân hàng đưa cho Tú, cung cấp mặt khẩu thẻ Ngân hàng rồi tắt nguồn điện thoại.

Sau đó, Tú yêu cầu 3 mẹ con chị L. ngồi vào trong giường phòng ngủ tầng 2 và dọa: “Không được báo Công an và báo cho ai. Chị mà báo Công an thì em sẽ quay lại tìm chị, em biết nhà và biết mặt chị rồi”.

Tú tiếp tục hỏi chị L. còn cái điện thoại nào nữa không, chị L. bảo chỉ còn 1 chiếc điện thoại bị hỏng nên Tú không lấy.

Chiếc điện thoại Tú cướp của chị L.

Sau khi cướp được tài sản là điện thoại và thẻ ngân hàng của chị L., Tú tẩu thoát khỏi hiện trường, vứt bỏ con dao gây án tại khu vực bãi xe ngõ 66 đường Nguyễn Hoàng rồi thuê xe ôm dọc đường đến cây ATM của Ngân hàng BIDV tại số 2 Nguyễn Hoàng và rút được số tiền 3.000.000đ theo mật khẩu chị L. đã cung cấp. Tú tiếp tục thuê 1 xe ôm khác đi đến cây ATM trên đường Xuân Thủy để tiếp tục rút tiền nhưng thẻ Ngân hàng đã bị khóa nên không thực hiện được. Sau đó, Tú tiếp tục đến cửa hàng số 556 Trần Khát Chân bán chiếc điện thoại cướp được của chị L. với giá 6.000.000 đồng.

Đáng chú ý, sau khi bắt giữ đối tượng, Cơ quan CSĐT đã xét nghiệm nhanh đối tượng Đỗ Ngọc Tú cho kết quả dương tính với COVID-19 và được yêu cầu đưa đi cách ly theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video Giết chị ruột cướp tài sản rồi đi du lịch cùng bạn gái: