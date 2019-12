Tàu chở gạch đắm sau tiếng kêu cứu ở Hải Phòng: Hai vợ chồng mất tích

Chiều ngày 1/12, Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân trong vụ đắm tàu chở gạch xảy ra khoảng 6h sáng 1/12, tại khu vực sông Văn Úc (xã Chiến Thắng, huyện An Lão, TP Hải Phòng).



Người dân chứng kiến cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 6h sáng 1/12. Tại thời điểm trên, người dân nghe thấy tiếng kêu cứu của ít nhất một người trên tàu chở gạch đang ở giữa sông.

Người dân đã dùng thuyền nhỏ bơi ra để cứu giúp, tuy nhiên do nước to, dòng chảy xiết, chiếc tàu chở gạch nhanh chóng chìm xuống lòng sông trong vài phút. Ít nhất một người trên tàu gạch bơi được ra ngoài nhưng đến nay người dân vẫn chưa tìm được tung tích.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu chở gạch có hai vợ chồng hiện đang được xác định mất tích. Bước đầu cơ quan chức năng xác định không có sự đâm va liên quan vụ đắm tàu trên.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Tại hiện trường, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc đội Cảnh sát Cứu nạn, cứu hộ Công an huyện An Lão, phòng CSGT đường thủy Công an TP.Hải Phòng và các đơn vị chức năng liên quan vẫn đang khẩn trương tiến hành các biện pháp cứu hộ cứu nạn các nạn nhân mất tích.

Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết nên công tác tìm kiếm đang gặp nhiều khó khăn. Việc trục vớt tàu cũng chưa thể tiến hành.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ đắm tàu ở Hải Phòng.

Thông tin từ một cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn và người nhà của nạn nhân hiện đã xác định thời điểm gặp nạn, trên tàu có 2 vợ chồng ông Trần Đức Hưng (SN 1974, trú tại xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) và vợ là bà Trần Thị Hạnh (SN 1977).

Người thân các nạn nhân ở hiện trường vụ việc.

Đầu giờ chiều cùng ngày, gia đình các nạn nhân vụ đắm tàu chở gạch trên sông Văn Úc đã có mặt tại hiện trường mong ngóng tin người thân.

Thông tin từ người nhà hai nạn nhân cho biết, vợ chồng ông Hạnh làm nghề vận tải đường sông, chở gạch từ tỉnh Nam Định về TP.Hải Phòng khi đi vào luồng sông Văn Úc thì gặp nạn.

Người nhà nạn nhân cho biết, ngay khi nhận được tin dữ, gia đình đã tức tốc đến hiện trường và đang chờ đợi hi vọng sớm tìm được các nạn nhân.