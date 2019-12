Toàn cảnh hiện trường vụ cháy ở Thịnh Liệt khiến 3 bà cháu thiệt mạng

Sáng ngày 1/12, lãnh đạo UBND Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xác nhận, UBND phường đang phối hợp với cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường vụ cháy ngôi nhà cấp 4 tại số nhà 22, hẻm 143/202/2 phố Nguyễn Chính, tổ 38 trên địa bàn. Lãnh đạo UBND phường Thịnh Liệt thông tin thêm: Sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy cứu người bị nạn. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường thì cả 3 bà cháu đã tử vong. Theo đó, nhiều người dân sống trong hẻm 143/202/2 phố Nguyễn Chính, tập trung rất đông bên ngoài hiện trường dẫn vào ngôi nhà xảy ra hoả hoạn khiến 3 bà cháu tử vong thương tâm. Vụ cháy khiến bà bà Phùng Thị Kim Tâm (SN 1959) cùng 2 người cháu là Trịnh Minh Duy (SN 2011), Hà Anh Vũ (SN 2010) tử vong. Chứng kiến vụ việc nhiều người dân khu phố vô cùng đau xót. Đến hơn 9h xe cứu thương tiến sâu vào bên trong. Cơ quan Công an đang trực tiếp khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Là một trong những nhân chứng đầu tiên, anh Trần Hữu Anh (30 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi khi kể lại. Theo anh Hữu Anh, vào khoảng gần 5h sáng cùng ngày anh cùng nhiều người dân nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ ngôi nhà của bà Tâm. Lúc này mọi người cố phá cửa bên ngoài tuy nhiên ngôi nhà trên bị khoá trái bằng nhiều lớp nên người dân không thể nào tiếp cận được vào bên trong. Người này cho biết thêm: “Một số người dân đã chạy nhanh ra phía cổng sau một số người trèo thang lên mái tôn tiếp cận sang khu vực gác xép nhà nạn nhân. Tôi thì dùng búa đập tường nhà hàng xóm để thông sang. Tuy nhiên lửa cháy rất nhanh, chỉ 5 phút sau không còn nghe thấy tiếng kêu cứu nữa…”. Anh Hữu Anh nhớ lại, do ngôi nhà được quây kín bằng tôn nên việc cứu người gặp nhiều khó khăn. “Lúc đập được phần mái tôn thì cả ba nạn nhân nằm đè lên nhau tử vong tại khu vực gác xép rất thương tâm". Cảnh tượng đó tôi cùng nhiều người chứng kiến rất đau lòng. Họ đã cố gắng thoát ra ngoài nhưng bất thành”, anh Hữu Anh nói. Được biết hai người cháu của bà Tâm ở nơi khác. Tuy nhiên vào dịp cuối tuần nên cả hai người cháu này về chơi với bà và ngủ lại tại đây. Khi nghe tin người thân đã vô cùng đau đớn gào khóc bên ngoài hiện trường. Hiện vụ cháy nhà khiến 3 bà cháu thiệt mạng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Xem thêm video: Cháy nhà xưởng, 8 người chết và mất tích. Nguồn: VTC New.

