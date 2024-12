Bắt đối tượng buôn bán động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

Ngày 24/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Quảng (SN 1990, HKTT: Hà Lĩnh, Hà Trung, Thanh Hóa) về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm”.

Phạm Văn Quảng và tang vật thu giữ.

Trước đó, vào hồi 08h30 ngày 15/12, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an quận Hoàn Kiếm trong quá trình làm nhiệm vụ tại tuyến phố Phủ Doãn đã phát hiện một người điều khiển xe máy chở theo 1 thùng xốp, đang dừng đỗ có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện bên trong thùng xốp có 02 cá thể động vật nghi là tê tê. Tổ công tác đã lập biên bản, đồng thời đưa lái xe và tang vật về trụ sở để xác minh làm rõ. Tại Cơ quan Công an, lái xe khai nhận 2 cá thể động vật nhận tại khu vực gần bến xe Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội để đi giao cho khách.

Mở rộng điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Quảng là người đã thuê chở 2 cá thể động vật trên cho khách có nhu cầu mua. Qua giám định 02 cá thể động vật trên là loài tê tê java. Đây là loài động vật có tên trong Danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành theo Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.