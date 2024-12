Kịp thời cứu người phụ nữ nhảy cầu đưa đi cấp cứu

Ngày 24/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Đội Cảnh sát Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh) kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan đưa một người phụ nữ nhảy cầu Đồng Nai đi cấp cứu.

Lực lượng cứu hộ sơ cấp cứu nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 23/12, lực lượng trạm điều tiết đảm bảo giao thông cầu Đồng Nai thuộc Công ty CP Quản lý, bảo trì đường thủy nội địa số 10 đã đưa được lên bờ một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) nghi nhảy cầu Đồng Nai rồi bị nước cuốn trôi (vị trí phường An Bình, thành phố Biên Hòa).

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông cùng các đơn vị liên quan sơ cứu bước đầu (thổi ngạt, ép tim) nhưng do người phụ nữ đã uống nhiều nước nên dấu hiệu mạch đập rất yếu. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã cùng Công an phường An Bình đưa người phụ nữ nói trên đi cấp cứu ngay sau đó.