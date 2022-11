Theo Chỉ thị số 09/CT-BCT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, việc một số cửa hàng xăng dầu đóng cửa, tạm ngưng kinh doanh, hoặc bán hàng với số lượng hạn chế gây ảnh hưởng nhất định đến tâm lý người dân, doanh nghiệp.

Để ổn định thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường việc kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình, yêu cầu các đơn vị hoạt động đúng theo nội dung Giấy xác nhận đủ điều kiện đã được cấp, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn.

Ảnh minh hoạ.

Đồng thời, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật đối với trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu; hành vi bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can chai và các dụng cụ chứa đựng khác, trừ một số thương nhân được miễn trừ theo quy định.

Riêng đối với trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngưng hoạt động, tiến hành chủ trì, lực lượng QLTT phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra để làm rõ nguyên nhân, lý do tạm ngưng, kiên quyết xử lý nghiêm khắc theo quy định; kiến nghị thu hồi giấy phép nếu vi phạm dù là bất kể thương nhân ở loại hình nào.

Thủ trưởng cơ quan QLTT chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo, tổ chức công tác giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Thực hiện xử lý nghiêm các cán bộ, công chức buông lỏng quản lý, bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm. Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện, báo cáo kịp thời.

Trước tình trạng kinh doanh xăng dầu qua chai lọ tự phát tại vỉa hè trên một số tuyến phố của Hà Nội những ngày qua, ngày 5/11, Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã có công văn hỏa tốc số 999/CQTT-KT-PHLN gửi lực lượng liên ngành gồm: Công an TP Hà Nội; Sở Công Thương; Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hà Nội; Ban Chỉ đạo 389 các quận, huyện, thị xã, yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục QLTT TP Hà Nội và các lực lượng chức năng có liên quan xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm về xăng dầu theo quy định, kiên quyết xử lý tình trạng kinh doanh xăng dầu tự phát qua các chai, lọ, bình can trên một số tuyến đường, góp phần đảm bảo an ninh trật tự thị trường xăng dầu và công tác an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông cho người đi đường;

Giám sát chặt chẽ việc cung ứng, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, đảm bảo thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định về kinh doanh xăng dầu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là các hành vi đầu cơ, găm hàng, giảm thời gian bán hàng, tạo khan hiếm xăng dầu trên địa bàn để trục lợi.