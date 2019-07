Tâm thư luật sư Trần Vũ Hải viết gì sau khi bị khởi tố?

Ngày 3/7, trên trang cá nhân của luật sư Trần Vũ Hải đã đăng "tâm thư" sau khi ông này đã bị công an khởi tố về tội trốn thuế cùng 3 bị can khác.

"Cách đây mấy hôm là ngày kỷ niệm 25 năm hành nghề luật sư của tôi. Tôi tự hào trong 25 năm qua mình đã làm được rất nhiều việc cho xã hội, cho gia đình và cho nghề luật sư.

Mấy năm gần đây, với tư cách 1 luật sư... tôi rất bận rộn và có những tuần phải đi lại gần mười chuyến máy bay khắp đất nước. Những vụ việc mà tôi tham gia rất phức tạp, khó khăn và đầy áp lực...

Hàng tuần, tôi còn có hàng chục bài viết trên Facebook liên quan đến các vấn đề pháp lý, xã hội. Tất cả những việc đó đã ngốn nhiều sức khỏe của tôi..." - dòng trạng thái được đăng trên trang facebook cá nhân của luật sư Hải.

Mời quý vị độc giả xem video: Khởi tố vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải

Nói về sự việc bị khởi tố về tội trốn thuế, luật sư Trần Vũ Hải viết: "Ngày hôm qua là một diễn biến kỳ lạ đối với nhiều người, khi một vụ việc nhỏ trong xã hội, chưa rõ đúng sai, nhưng đã được miêu tả như một sự kiện thời sự nổi bật.

Riêng với tôi, dưới tư cách luật sư, đó cũng chỉ là một sự kiện pháp lý thường gặp, nhưng đáng tiếc nhất lại liên quan đến người vợ yêu quý của tôi và có một phần ảnh hưởng đến những gia đình của những nhân viên tôi.

Mặc dù vậy, tôi rất biết ơn người vợ đầy bản lĩnh và những nhân viên trung thành của tôi, họ đang cùng với tôi vượt qua những thử thách như từ trước đến nay."

Ông Hải cũng gửi lời cảm ơn đến các đồng nghiệp trên khắp cả nước đã chủ động đề nghị bào chữa cho trường hợp của mình, những người đã gửi lời chia sẻ và động viên đến cá nhân ông Hải và gia đình.

Chia sẻ về dự định sắp tới, luật sư Trần Vũ Hải cho biết sẽ "tạm nghỉ ngơi trong một thời gian", đồng thời dành thời gian cho gia đình, đọc sách, nhờ đồng nghiệp hỗ trợ khách hàng đã ủy nhiệm.

Luật sư Trần Vũ Hải bị khởi tố với tội danh Trốn thuế cùng 3 người khác.

Trước đó như Kiến Thức đã đưa tin, cơ quan CSĐT công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc của vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải là để phục vụ điều tra liên quan đến hành vi trốn thuế trong các phi vụ mua bán nhà đất của 2 bị can này tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bộ Công an cũng chính thức xác nhận việc này.

Sáng cùng ngày, cơ quan điều tra cùng đại diện Viện kiểm sát đã thực hiện lệnh khám xét văn phòng luật sư Trần Vũ Hải trên đường Nguyễn Thái Học, quận Đống Đa, Hà Nội. Ông Hải có mặt tại văn phòng khi cơ quan công an khám xét.