Luật sư Trần Vũ Hải: 5 lần bị CA triệu tập và những phát ngôn gây tranh cãi

Liên quan đến thông tin Luật sư Trần Vũ Hải (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố về tội trốn thuế, người phát ngôn Bộ Công an Trung tướng Lương Tam Quang cho biết sẽ thông tin vụ việc sau. Trước đó ngày 12/11/2015, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội (PC45) đã triệu tập ông Trần Vũ Hải tới trụ sở để làm rõ việc nhận tiền của 28 hộ dân tại huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên). Ông Hải có đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội nhưng không hợp tác làm việc và cho rằng mình đúng. Sau đó, cơ quan công an tiếp tục gửi 4 lần giấy triệu tập yêu cầu ông Trần Vũ Hải đến làm việc nhưng ông không chấp hành. Trong vụ án xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương, luật sư Trần Vũ Hải (người cúi đầu) tham gia bào chữa cho bị cáo Bùi Mạnh Quốc, Giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh. Tuy nhiên, vì những câu hỏi quá "dài dòng" và gây mất trật tự, ông Hải bị chủ tọa và đồng nghiệp đề nghị đưa ra khỏi phòng xét xử. Trước đó, vị luật sư này còn gây tranh cãi với phát ngôn: "Các văn bản ban hành trước đây liên quan đến đất đai ở Vườn rau Lộc Hưng chỉ là tờ giấy lộn....". Phát biểu trên diễn ra sau khi chính quyền TP HCM cung cấp ra nhiều văn bản pháp lý không chỉ của TP HCM mà của Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc giao khu đất mà dân Lộc Hưng chiếm dụng trái phép cho Bưu điện TP HCM từ năm 1991".

