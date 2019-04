Tạm giữ 5 Thanh tra Thanh Hóa vì nhận tiền đối tượng bị thanh tra

(Kiến Thức) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa có quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 cán bộ thanh tra thuộc Thanh tra tỉnh Thanh Hóa để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc nhận tiền của đối tượng bị thanh tra.

Ngày 24/4, Đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định tạm giữ hình sự 5 cán bộ thanh tra thuộc Thanh tra tỉnh Thanh Hóa để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến việc nhận tiền của đối tượng bị thanh tra trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.



Danh sách 5 cán bộ bị tạm giữ hình sự gồm Lê Mạnh Hà (SN 1962 - Thanh tra viên chính, Trưởng Phòng thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 3). Ông Lê Mạnh Hà cũng là trưởng đoàn thanh tra; Nguyễn Thị Cúc (SN 1964, Thanh tra ngân sách và thuế, làm phó đoàn); Nguyễn Hưng (SN 1976, Thanh tra viên chuyên về Xây dựng, thành viên); Dương Văn Bằn (SN 1962, Chuyên viên, thanh tra ngân sách và thuế, thành viên); Nguyễn Qúy Diễn (SN 1960 - Thanh tra Ngân sách và Xây dựng, thành viên).

Lực lượng Công an xuất hiện tại trụ sở Thanh tra tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: T.M.

Trước đó, khoảng 15h ngày 18/4/2019, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang thành viên đoàn Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đang nhận tiền của người bị thanh tra trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.

Được biết, đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa tiến hành thanh tra nội dung liên quan đến công tác quản lý thu chi ngân sách và xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Thiệu Hóa từ tháng 3/2019. Đoàn thanh tra do ông Lê Mạnh Hà, Trưởng phòng Giải quyết khiếu nại tố cáo 3, làm trưởng đoàn.

Hiện, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc, và đồng thời báo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Bộ Công an.