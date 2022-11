Tạm giữ 2 cha con và 3 đối tượng dùng xe tải trộm chó

Ngày 6/11, thông tin từ Công an huyện Lắk (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 5 nghi phạm chuyên dùng xe ô tô tải thực hiện nhiều vụ trộm chó liên tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng để củng cố hồ sơ, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Các nghi phạm gồm: Nguyễn Hữu Hoàng (46 tuổi), Nguyễn Hữu Hòa (24 tuổi, con trai của Hoàng), Trịnh Minh Phi (36 tuổi), Văn Quốc Vương (31 tuổi, cùng trú Đắk Lắk) và Đinh Văn Quy (17 tuổi, trú Quảng Nam). Trước đó, khoảng 3h45, ngày 2/11, trong lúc tuần tra trên QL27 đoạn qua xã Đắk Nuê (huyện Lắk) một tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe ô tô tải BS 47C-244.95 đi từ hướng tỉnh Lâm Đồng về Đắk Lắk có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không dừng mà tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi gần 2 km thì dừng được xe. Lúc này, các đối tượng trên xe bung cửa xe, chạy trốn. Khi kiểm tra trong thùng xe, tổ công tác phát hiện 28 con chó bị nhốt trong rọ sắt và bao nhựa, trong đó 11 con đã chết, 17 con còn sống; tổng trọng lượng gần 400 kg. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an huyện Lắk thụ lý điều tra. Quá trình điều tra, Công an huyện Lắk xác định Hoàng là chủ xe, còn Hòa là người điều khiển chiếc xe tang vật chở 28 con chó nói trên. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các nghi phạm khai nhận thường xuyên dùng xe tải đến huyện Lắk (Đắk Lắk) và huyện Đam Rông (Lâm Đồng) dùng kích điện bắt trộm chó. Số chó sau khi trộm cắp được, nhóm này bán cho các đầu nậu ở nhiều tỉnh phía bắc. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Long An: Trộm chó dùng súng tự chế bắn chết chủ nhà. Nguồn: ĐTHĐT.

Ngày 6/11, thông tin từ Công an huyện Lắk (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 5 nghi phạm chuyên dùng xe ô tô tải thực hiện nhiều vụ trộm chó liên tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng để củng cố hồ sơ, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Các nghi phạm gồm: Nguyễn Hữu Hoàng (46 tuổi), Nguyễn Hữu Hòa (24 tuổi, con trai của Hoàng), Trịnh Minh Phi (36 tuổi), Văn Quốc Vương (31 tuổi, cùng trú Đắk Lắk) và Đinh Văn Quy (17 tuổi, trú Quảng Nam). Trước đó, khoảng 3h45, ngày 2/11, trong lúc tuần tra trên QL27 đoạn qua xã Đắk Nuê (huyện Lắk) một tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe ô tô tải BS 47C-244.95 đi từ hướng tỉnh Lâm Đồng về Đắk Lắk có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không dừng mà tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi gần 2 km thì dừng được xe. Lúc này, các đối tượng trên xe bung cửa xe, chạy trốn. Khi kiểm tra trong thùng xe, tổ công tác phát hiện 28 con chó bị nhốt trong rọ sắt và bao nhựa, trong đó 11 con đã chết, 17 con còn sống; tổng trọng lượng gần 400 kg. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an huyện Lắk thụ lý điều tra. Quá trình điều tra, Công an huyện Lắk xác định Hoàng là chủ xe, còn Hòa là người điều khiển chiếc xe tang vật chở 28 con chó nói trên. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các nghi phạm khai nhận thường xuyên dùng xe tải đến huyện Lắk (Đắk Lắk) và huyện Đam Rông (Lâm Đồng) dùng kích điện bắt trộm chó. Số chó sau khi trộm cắp được, nhóm này bán cho các đầu nậu ở nhiều tỉnh phía bắc. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Long An: Trộm chó dùng súng tự chế bắn chết chủ nhà. Nguồn: ĐTHĐT.