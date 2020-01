Tài xế shipper bị người đàn ông lao ra từ chung cư đánh chảy máu mặt

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và clip thái về một nam shipper đi giao hàng bị hành hung chảy máu khắp mặt. Trong đoạn clip ngắn do chính nạn nhân quay lại tường thuật lại việc mình đi giao hàng ở một khu đô thị cao cấp trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội thì bị một người đàn ông bước ra từ phòng tập Gym hành hung.

Nam thanh niên shipper đã cố lấy điện thoại ghi lại hình ảnh người đàn ông đánh mình thì người này đe dọa “mày quay tao sẽ đánh đấy” rồi hất văng điện thoại vội bỏ chạy. Thấy vậy shipper cố gọi bảo vệ tòa nhà giữ chân người đàn ông trên tuy nhiên người đó đã nhanh chóng rời đi.

Hình ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội.

Sau khi những hình ảnh, clip được đăng tải đã khiến dư luận rất bức xúc trước hành động của người đàn ông nói trên. Lãnh đạo Công an phường Mai Động cho biết, sáng 7/1 đơn vị nhận được trình báo của anh Phạm Minh P (25 tuổi, trú phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, là nhân viên giao hàng) về việc, khoảng 8h sáng 6/1, anh P. điều khiển xe máy đến giao hàng tại khu đô thị T.C.

Khi anh P. đến sảnh một tòa nhà thuộc khu đô thị thì được bảo vệ nhắc nhở việc không được đỗ xe trước sảnh. Sau đó, giữa anh P. và bảo vệ xảy ra đôi co. Đúng lúc này, anh P. bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt xông vào đánh, đấm vào mặt.

Theo lãnh đạo Công an phường Mai Động, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của anh P. Công an đã đưa nam shipper đi khám, chữa tại bệnh viện đồng thời tiếp tục xác minh danh tính người đàn ông có hành vi hành hung anh P. Anh P. xác nhận mình chính là người shipper bị đánh và cho biết hiện bản thân đang điều trị tại bệnh viện, chưa thể tiếp tục làm việc với cơ quan Công an.

Hiện vụ việc người đàn ông lao từ phòng tập Gym tấn công shipper đổ máu đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

