Tài xế say xỉn, chở cả gia đình trên cabin container đi chơi lễ

Khuya 27/4, nhiều ô tô, xe tải, xe container khi lưu thông trên xa lộ Hà Nội, quận Thủ Đức, TPHCM đã bị kiểm tra, nhiều tài xế lái xe bị phát hiện trong tình trạng say xỉn.

Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, thuộc phòng CSGT Đường bộ đường sắt, Công an TPHCM đã lập chốt gần khu vực trạm thu phí trên tuyến xa lộ Hà Nội để theo dõi luồng phương tiện di chuyển và tiến hành kiểm tra hành chính hàng loạt các phương tiện lưu thông theo hướng từ quận Thủ Đức đi Quận 2.

Trong đợt kiểm tra nồng độ cồn ở ngày nghỉ lễ đầu tiên của dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý là một tài xế xe container vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,37 mg/lít khí thở, tài xế chở theo cả vợ con trên cabin sau khi liên hoan cùng các đồng nghiệp.

Hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia rất nguy hại cho chính bản thân người điều khiển và cộng đồng, gây ra nhiều hệ quả khó lường…

Trung tá Phan Minh Phước, Phó đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, Công an TPHCM cho biết, khi đã sử dụng rượu bia thì tuyệt đối không nên lái xe, nên thể hiện văn hóa khi tham gia giao thông. Mọi người cần có ý thức góp phần xây dựng môi trường giao thông trật tự, an toàn thông suốt, đảmb ảo đi an toàn - về hạnh phúc.

Theo thống kê, trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cả nước đã xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 15 người. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là liên quan đến việc sử dụng bia rượu.