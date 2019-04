Công an Đồng Tháp bắt giữ 15 kg ma túy

Kiểm tra xe máy do thanh niên 28 tuổi chạy qua xã biên giới, cảnh sát Đồng Tháp phát hiện 15 kg ma túy.

Ngày 26/4, Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ Nguyễn Văn Chạy (28 tuổi, ngụ huyện An Phú, An Giang) về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.



Nguyễn Văn Chạy khi bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Công an Đồng Tháp. Theo cảnh sát, sáng 25/4, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy đã phát hiện Nguyễn Văn Chạy vận chuyển trái phép ma túy từ biên giới Campuchia vào Đồng Tháp.



Kiểm tra xe máy không biển số do Chạy cầm lái, công an phát hiện 2 túi xách chứa 15 gói chứa chất màu trắng. Qua giám định số hàng hóa này là 15 kg ma túy đá .

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã thưởng nóng, trao bằng khen cho tập thể và các cá nhân có thành tích bắt giữ số lượng lớn ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Đồng Tháp.