Tài xế Innova tông cụ bà 72 tuổi tử vong rồi bỏ trốn

Chiều 2/11, Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã tạm giữ Phạm Thành Công (31 tuổi, quê Yên Bái) để làm rõ hành vi lái xe tông cụ bà 72 tuổi tử vong rồi bỏ trốn.

Theo điều tra của cơ quan Công an, Phạm Thành Công được xác định là nghi phạm gây ra vụ tai nạn khiến cụ bà Trần Thị Q. (SN 1948) tử vong tại trước cửa số nhà 147 Phan Đình Phùng (thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng), sau đó tài xế điều khiển xe rời khỏi hiện trường vào rạng sáng 29/10.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc.

Đêm 1/11, Công an đã dẫn giải Phạm Thành Công từ Yên Bái về Công an huyện Đan Phượng. Tại cơ quan công an, Công khai nhận khoảng 2h30 ngày 29/10, Công điều khiển xe ô tô Toyota Innova đón gia đình anh K. (ở thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, Yên Bái) đi Hà Nội.

Khoảng 5h30 sáng cùng ngày, Công điều khiển xe đi đến khu vực Tượng đài Phụ nữ ba đảm đang (huyện Đan Phượng) thì dừng đèn đỏ. Hết đèn đỏ, Công tiếp tục điều khiển xe di chuyển và bắt đầu ngủ gật. Chiếc xe do Công điều khiển bất ngờ lao từ dưới đường lên vỉa hè, tông vào bà Q. tại khu vực trước cửa số nhà 147, đường Phan Đình Phùng, khiến bà Q. văng xa khoảng 10 m, tử vong tại chỗ.

Phạm Thành Công tại cơ quan Công an.

Lúc này, Công tỉnh ngủ và xe tông tiếp vào 1 chiếc ô trên vỉa hè nên đánh lái xuống lòng đường thì thấy bị mắc vật gì đó dưới gầm xe và dừng xe lại. Công xuống xe kiểm tra thấy chiếc ô bị cong, gương chiếu hậu bên phải bị vỡ, trong gầm xe có một chiếc xô.

Sau đó, Công tiếp tục di chuyển xe về trung tâm Hà Nội, đưa gia đình anh K. đến thăm người thân, còn bản thân mang xe đi sửa. Chiều cùng ngày, sau khi sửa xe và thay thế các phụ tùng, Công đón gia đình anh K. về thị trấn Sơn Thịnh, đến khoảng 23h anh ta trở về nhà ở Yên Bái. Công an sở tại sau đó phát thông báo truy tìm nhân chứng vụ việc và dấu vết của chiếc Innova. Sau 4 ngày truy vết, Công an huyện Đan Phượng tìm ra tung tích tài xế liên quan vụ tai nạn.

Hiện vụđang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.