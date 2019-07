Tai nạn thảm khốc ở quốc lộ 5: Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự lái xe

(Kiến Thức) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành vừa khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe Hà Văn Hoàng để điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xe tải đâm 5 người tử vong tại quốc lộ 5 ở Hải Dương.

Thông tin mới nhất vụ tai nạn xe tải đâm nhiều người sang đường ở Hải Dương khiến 5 người chết, 2 người bị thương, chiều ngày 24/7, đại diện Công an huyện Kim Thành cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành vừa khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe Hà Văn Hoàng (26 tuổi, ở xóm 9, xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) để điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng 23/7 tại quốc lộ 5.



Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, vào khoảng 06h00 ngày 23/7/2019, tại Km 63+500, tuyến QL 5 địa bàn xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, xe ôtô BKS 29H-150.97 của Công ty TNHH Tiếp Vận Việt (địa chỉ tại 12/21 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội), do Hà Văn Hoàng (SN 1993, trú tại xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) điều khiển hướng Hà Nội - Hải Phòng, trên xe chở các thùng đựng nước đóng chai, đã xảy ra va chạm với dải phân cách giữa 2 làn đường xe cơ giới, dẫn đến xe bị đổ nghiêng sang trái theo hướng hành trình, đè lên một số người đi bộ và đi xe môtô đang đứng chờ qua đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả vụ tai nạn ở Hải Dương đã làm 5 người tử vong gồm ông Đ.Q.T (SN 1961, trú tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương); ông T.M.K (SN 1974, trú tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương); anh N.Q.H (SN 2002, trú tại thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương); anh N.V.H (SN 1989, trú tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, Hải Dương) và chị H.T.E (SN 1985, trú tại xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Hai 2 người bị thương là anh N.V.T (SN 1987, trú tại TP Hải Dương) và L.V.M (SN 1984, trú tại Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Xe ô tô và một số xe mô tô bị hư hỏng.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu lái xe Hà Văn Hoàng khai báo do bị hỏng hệ thống phanh xe nên chủ động điều khiển ép xe vào dải phân cách giữa để giảm tốc độ, dẫn đến tai nạn giao thông . Cơ quan Công an đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành xét nghiệm để xác định chất ma túy, nồng độ cồn trong người H.V.H và cho kết quả âm tính.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ…