Súng hơi cướp cò, 1 người bị trúng đạn chết tại chỗ

Ngày 27/7, Công an huyện Vĩnh Cửu đang phối hợp với công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong do bị súng hơi cướp cò.



Theo điều tra, sáng 25/7, ông Lê Văn Thịnh (51 tuổi) cùng Nguyễn Tiến Đạt (27 tuổi, cùng ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) dùng súng hơi đi bắn gà ở sau vườn ở xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu.

Công an khám nghiệm 1 vụ án.

Anh Đạt cầm súng bắn nhưng không may bị cướp cò nên đạn trúng vào ông Thịnh khiến nạn nhân trọng thương.

Hoảng sợ anh Đạt rời khỏi hiện trường. Vợ ông Thịnh phát hiện nên đưa chồng vào bệnh viện cấp cứu.

Do vết thương quá nặng nên người đàn ông đã tử vong.

Riêng Đạt hay tin đã tới công an làm việc và có khai báo như trên. Sau khi lấy lời khai, Đạt được cho về nhà. Bước đầu, khẩu súng Đạt sử dụng không có giấy phép sử dụng.