Sơn La: Thủ kho bị chém chết nghi do mâu thuẫn với người giao hàng

Ngày 4/12, thông tin từ UBND phường Chiềng Sinh, TP Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát khiến một người tử vong. Đồng thời cho biết, cơ quan công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ.

Công an bắt giữ nghi phạm.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 3/12, tại một kho hàng hoá ở tiểu khu 6, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La. Thông tin từ người dân sinh sống tại khu vực này cho hay, thời điểm trên, có thể do mâu thuẫn xảy ra giữa một lái xe hàng và thủ kho, nghi phạm đã dùng dao đuổi đánh và chém vào mặt khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngay sau đó nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên đã không qua khỏi. Liên quan đến sự việc, một cán bộ Công an TP Sơn La cũng xác nhận thông tin trên. Cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ thủ kho bị chém chết nghi do mâu thuẫn với người giao hàng .