Cái chết tức tưởi của nữ chủ quán cà phê sau khi “vui vẻ" với khách

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17h ngày 25/11/2022, người dân sinh sống tại khu vực cầu Mồng Gà, ấp 2, xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An khi đi ngang qua quán cà phê thấy vắng lặng, không có khách như thường ngày. Thấy bất thường, một số người đã vào trong quán và tá hỏa phát hiện chị H.H.D., 41 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, chủ quán cà phê nằm chết trên nền nhà với nhiều vết thương. (Nơi xảy ra sự việc) Thông tin nhanh chóng được trình báo cho cơ quan chứa năng. Công an huyện Cần Giuộc, phối hợp với Công an tỉnh Long An nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để điều tra. Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản, đồng thời tập trung lực lượng, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an tập trung điều tra, truy bắt đối tượng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Quá trình khám nghiệm hiện trường, lời khai của người nhà chị D. và những người quen biết, xác định chị D là người có nhan sắc và hằng ngày nạn nhân có đeo nhiều trang sức, nhưng thời điểm phát hiện án mạng, những tài sản này không còn. Nhận định động cơ giết người của hung thủ là để cướp tài sản, cơ quan điều tra nhanh chóng khoanh vùng đối tượng gây án. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định Trương Công Minh, 39 tuổi, ngụ xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An là nghi phạm. Tuy nhiên, khi đến nơi cư trú thì đối tượng này không có mặt tại địa phương và đi đâu không rõ. Lần theo dấu vết tội phạm, cơ quan điều tra phát hiện sau khi gây án, Trương Công Minh di chuyển về hướng TP HCM, sau đó đến tỉnh Đồng Nai. Quyết không để hung thủ trốn thoát, Công an tỉnh Long An, phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C02) Bộ Công an bắt giữ đối tượng Minh khi hắn vừa điều khiển xe về đến ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Đối tượng Minh bị di lý về Công an tỉnh Long An để phục vụ điều tra. Tại cơ quan điều tra, Minh khai mình là tài xế xe đường dài. Do nhiều lần đến quán cà phê của chị D. tại xã Long An, huyện Cần Giuộc nên Minh quen biết và để ý chị D. thường mang nhiều đồ trang sức bằng vàng có giá trị. Sáng 25/11/2022, Minh đón xe từ TP HCM đến huyện Cần Đước rồi ghé chợ mua 1 con dao nhọn và 1 cuộn băng keo nhằm mục đích dùng băng keo cột tay, bịt miệng và dùng dao đâm chị D. để cướp tài sản. Để tránh bị phát hiện, Minh bắt xe ôm đến gần cầu Mồng Gà, xã Long An, huyện Cần Giuộc rồi một mình đi bộ lại quán cà phê của chị D.. Tại đây, Minh thỏa thuận mua dâm chị D. với giá 600 ngàn đồng và được chị D. đồng ý. Sau khi “vui vẻ”, Minh trả 300 ngàn đồng và nợ lại 300 ngàn đồng. Không đồng ý cho Minh nợ nên chị D. chửi. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Do có ý định giết chị D. từ đầu, sẵn việc bị chửi, Minh rút dao từ túi quần đâm 1 nhát vào vùng bụng chị D. nhưng bị chị D. chụp được con dao. Sau đó, 2 người giảng hòa, Minh còn băng bó tay cho chị D.. Sau đó, chị D. kêu Minh đi về và đi ra phía trước mở cửa, còn Minh đi phía sau. Do sợ chị D. ra ngoài cửa truy hô nên Minh quyết định giết chị D. để bịt đầu mối. Khi chị D. đang quay ra hướng cửa sắt phía trước nhà thì Minh tiếp tục lấy con dao đâm từ phía sau khiến chị D. nằm gục tại chỗ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Gây án xong, Minh giật sợi dây chuyền trên cổ chị D. rồi đi vào sau nhà lục tủ lấy túi xách chứa nhiều trang sức và tiền mặt bỏ trốn. Minh mang sợi dây chuyền cướp được của nạn nhân đến một tiệm vàng ở khu vực chợ Rạch Kiến, huyện Cần Đước bán với giá gần 32 triệu đồng và thuê xe ôm chở đi TP HCM trước khi trở về huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai tiếp tục công việc lái xe như chưa có chuyện gì xảy ra. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhưng chưa đầy 48 giờ sau khi gây án, Minh bị bắt khi vừa đi xe về đến ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, sau khi sát hại chị D., đối tượng Trương Công Minh cướp tài sản của nạn nhân với tổng giá trị trên 170 triệu đồng. Trương Công Minh bị khởi tố, truy tố về các tội Giết người và Cướp tài sản. Ngày 15/8/2023, Minh bị TAND tỉnh Long An đưa ra xét xử về các tội danh vừa nêu. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX quyết định tuyên phạt Trương Công Minh án tử hình về tội Giết người, 10 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt mà bị cáo Minh phải chấp hành là tử hình. >>> Xem thêm video: Thanh niên vào nhà hiếp dâm thiếu nữ cùng xóm. Nguồn: ĐTHĐT.

