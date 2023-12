Kiểm lâm bị bắn tử vong: Rợn người những vụ tấn công cán bộ

Trạm phó kiểm lâm tử vong, trên người có 14 vết đạn: Ngày 3/12, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo về vụ việc ông Nguyễn Kim Anh (phụ trách trạm Kiểm lâm số 2) bị bắn chết khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, ngăn chặn ở khu vực có tuyến đường mà các đối tượng vi phạm lâm luật thường đưa tang vật ra bên ngoài (thuộc thôn Giang Đông, xã Ea Dăh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk). Theo báo cáo, nguyên nhân sơ bộ ban đầu là ông Kim Anh đã bị bắn vào vùng bụng bằng súng đạn hoa cải với 14 vết đạn trên người. Một cán bộ kiểm lâm bị bắn khi đang làm nhiệm vụ: Ngày 27/10, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, các lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra vụ việc một kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Dôn bị bắn vào tối 26/10. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh N.V.H., kiểm lâm của Vườn quốc gia Yok Don. Vào tối 26/10, trong quá trình tuần tra quản lý bảo vệ rừng, anh H đã bị bắn bị thương nặng. Sau khi sự việc xảy ra, anh H đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để phẫu thuật gắp viên đạn và điều trị tích cực. Hiện, anh H đã qua cơn nguy kịch. Hai kiểm lâm bị khống chế, đánh đập: Ngày 4/7, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai xác định nhóm người đánh bắt thủy sản trên hồ Trị An (xã Thanh Sơn) có dấu hiệu Chống người thi hành công vụ khi khống chế, đánh đập hai kiểm lâm. Theo đó, khi thu giữ các ngư cụ đánh bắt thủy sản trái phép trên hồ Trị An, hai kiểm lâm viên là Nguyễn Văn Lưu và Nguyễn Thanh Lương (Trạm kiểm lâm số 1 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai) bị 11 người khống chế, đánh đập. Nhận tin báo, công an đến xử lý, giải thoát cho hai kiểm lâm. 6 lâm tặc đánh 3 kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên bị khởi tố: Ngày 15/3, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 người để điều tra về tội chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Trước đó, sáng 2/3, tại địa phận Tiểu khu 42 Vườn quốc gia Cát Tiên (thuộc xã Đak Lua, huyện Tân Phú), tổ tuần tra phát hiện một nhóm người săn bắt, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nên ngăn chặn. Lúc này, nhóm lâm tặc đã dùng dao, gậy gỗ, bình xịt hơi cay, súng tự chế chống trả gây thương tích cho lực lượng tuần tra để tẩu thoát. Hậu quả khiến nhiều người bị thương. 2 kiểm lâm bị lâm tặc đánh nhập viện, dọa giết: Giữa tháng 2/2023, tổ công tác bảo vệ rừng thuộc Hạt kiểm lâm Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đang làm nhiệm vụ thì phát hiện ô tô chở gỗ có dấu hiệu khả nghi từ hướng xã Trà Phong, huyện Trà Bồng về huyện Bắc Trà My nên ra hiệu dừng kiểm tra. Khi thấy đoàn công tác, xe chở gỗ không chấp hành mà còn tăng tốc vượt qua chốt. Thấy vậy, ông Đinh Hồng Tâm, cán bộ Hạt Kiểm lâm Trà Bồng cùng ông Nguyễn Ngọc Ân, nhân viên bảo vệ rừng khu Tây huyện Trà Bồng, đã dùng xe máy truy đuổi thì bị các đối tượng trên xe tấn công, dọa giết. 2 đối tượng trực tiếp đánh 2 kiểm lâm được xác định là Trác Quy Lực (trú xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng) và Lương Cơ Hùng (trú thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng). Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 3 cán bộ kiểm lâm bị chém trọng thương: Đêm 1/3, tổ tuần tra của Trạm kiểm lâm cơ động Vườn quốc gia Cát Tiên phối hợp Trạm kiểm lâm Núi Tượng và Trạm kiểm lâm Tà Lài ( huyện Tân Phú, Đồng Nai) đang tuần tra. Đến khoảng 2h ngày 2/3, khi lực lượng tuần tra tới Tiểu khu 42 thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên (ấp 4, xã Đắk Lua, huyện Tân Phú) thì phát hiện nhóm gần 10 người đang đi săn bắt động vật hoang dã. Khi lực lượng kiểm lâm yêu cầu dừng lại để kiểm tra, nhóm này không những không chấp hành mà còn dùng dao, gậy gỗ, bình xịt hơi cay, súng tự chế tấn công, khiến 3 người bị thương. Trong lúc chống trả lại nhóm này, lực lượng kiểm lâm đã khống chế Đinh Văn Hùng (ngụ xã Ma Đa Guôi, H.Đạ Huoai, Lâm Đồng), số còn lại nhanh chóng tẩu thoát. Bắn cán bộ kiểm lâm, thanh niên ở Đồng Nai bị phạt 10 năm tù: Ngày 24/12/2020, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Tốt (31 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) 10 năm tù về tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Theo cáo trạng, Huỳnh Văn Tốt mang súng tự chế vào Khu bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai (huyện Vĩnh Cửu) săn thú rừng, khi bị kiểm lâm phát hiện truy đuổi, đối tượng bắn nhiều phát đạn để chạy trốn. Hậu quả khiến 2 cán bộ kiểm lâm bị thương. >>> Xem thêm video: Cứa cổ lái xe taxi để cướp tài sản, nghi phạm bị bắt sau 7 giờ gây án.

