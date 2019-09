Sóc Trăng chi 1 tỷ lắp camera nhà lãnh đạo: UBKT Trung ương cần vào cuộc?

Thời gian gần đây, dư luận tỉnh Sóc Trăng và dư luận cả nước đang có nhiều ý kiến trái chiều việc Tỉnh ủy Sóc Trăng chi đến gần 1 tỷ đồng để lắp camera an ninh tại nhà riêng của tất cả cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.



Dư luận cho rằng, việc lắp camera an ninh tại nhà riêng của tất cả cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy là lấy của công làm việc tư. Trong khi đó, ngay trong quyết định 1542 do Phó bí thư Thường trực Sóc Trăng Huỳnh Văn Sum ký, viện dẫn một trong những căn cứ là Thông tư số 1539 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối với các cơ quan của Đảng cũng không có bất cứ quy định nào đề cập đến việc cho phép dùng ngân sách của Đảng để chi phục vụ riêng các lãnh đạo tỉnh.

Như vậy, có phải tỉnh Sóc Trăng đang quá “đặc quyền, đặc lợi, xa dân, gây lãng phí tiền thuế của dân”?

Liên quan vụ việc trên, PV Kiến Thức đã có cuộc trao đổi với Đại biểu Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

Việc Tỉnh ủy Sóc Trăng lắp camera an ninh tại nhà riêng 16 cán bộ Ban Thường vụ tỉnh đang khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều.

Không thuộc đối tượng bảo vệ, sao lại lấy của công chi việc tư?

- Dư luận cho rằng, việc Tỉnh ủy Sóc Trăng chi đến gần 1 tỷ đồng để lắp camera an ninh tại nhà riêng của tất cả cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy là lấy của công chi cho việc tư mà không theo quy định nào, ông nghĩ sao về việc này?

Tỉnh ủy Sóc Trăng triển khai lắp camera an ninh tại nhà riêng của tất cả cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy được cho là lấy từ nguồn ngân sách dự phòng của Đảng. Tuy nhiên, dù là ngân sách Đảng hay ngân sách nhà nước thì cũng đều là của công. Sử dụng của công để lắp camera an ninh cho nhà các cán bộ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng thì đó là lấy của công chi cho việc tư. Đó là sự lãng phí, không cần thiết.

Khi sử dụng tiền của công thì phải làm sao chi cho đúng mục đích và làm sao để người dân thấy được chi cho cái chung, đảm bảo cuộc sống, an sinh xã hội, chi cho chính sách họ sẽ ủng hộ. Nhưng chi như việc này thì không ai đồng ý.

Trên thực tế, các cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng nếu cán bộ muốn lắp đặt camera để đảm bảo an ninh, an toàn thì phải tự bỏ tiền ra mà lắp đặt, không được lấy tiền ngân sách. Sao lại có thể lấy của công để làm cho nhà các cán bộ, vốn là việc riêng tư. Bởi ngân sách Đảng hay ngân sách Nhà nước cũng đều là của công nên không được lấy dù chỉ một đồng.

Quyết định của Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Hơn nữa, quỹ Đảng gồm một phần đảng phí do đảng viên đóng góp, một phần do Nhà nước cấp nên chỉ dùng cho các hoạt động của Đảng. Bởi vậy, việc Sóc Trăng chi gần 1 tỷ từ quỹ này để lắp camera cho cá nhân lãnh đạo là không đúng theo tiêu chuẩn và quy định chi từ quỹ này.

- Đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng trả lời báo chí cho rằng, việc lắp camera ở đây là những điểm phòng chống khủng bố nằm trong quy định. Trong khi đó, các cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng không phải đối tượng thuộc mục tiêu cần bảo vệ, ông đánh giá sao về ý kiến này?

Trên thực tế, nếu nói như Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, việc lắp camera ở đây là những điểm phòng chống khủng bố nằm trong quy định nhưng bản thân tôi không rõ họ căn cứ theo quy định nào bởi không có quy định nào cho phép làm như thế.

Theo quy định, các thành viên trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy không phải là một trong những đối tượng thuộc mục tiêu phải bảo vệ. Họ cũng không được tiêu chuẩn cảnh vệ để bảo vệ.

Ngay đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND cũng chỉ được bảo vệ ở cơ quan, đơn vị, còn ở nhà các đồng chí ấy phải tự bảo vệ. Điều đó cho thấy, những thành viên khác trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy không có chế độ này và họ cũng không nằm trong diện mục tiêu cần bảo vệ.

Tỉnh Sóc Trăng là tỉnh nghèo, dân số rất đông nhưng thời gian qua, tình hình an ninh trật tự tại địa phương này và trên toàn quốc đều ổn định, không có thông tin khủng bố, mất an ninh trật tự tại Sóc Trăng đến mức phải lắp camera nhà cán bộ trong Ban Thường vụ để bảo vệ.

- Có ý kiến cho rằng, việc Tỉnh ủy Sóc Trăng chi đến gần 1 tỷ đồng để lắp camera an ninh tại nhà riêng của tất cả cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy là “vô tiền khoáng hậu” bởi nếu là chế độ chung thì sẽ được áp dụng chung cho tất cả các Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên cả nước chứ không riêng Sóc Trăng?

Rõ ràng việc sử dụng tiền từ của công ra lắp đặt camera tại nhà các cán bộ tỉnh Sóc Trăng không có quy định nào của Đảng và Nhà nước cho phép và thực tế cũng không hợp lý, không cần thiết. Bởi các tỉnh, thành trên cả nước không ai làm như vậy.

Thậm chí Bộ, ngành trung ương cũng không ai làm như vậy. Nhà các Bộ trưởng đều lắp camera nhưng đâu phải lấy tiền từ của công để lắp như ở Sóc Trăng đang triển khai.

Đến Bộ trưởng ở Trung ương hay lãnh đạo của các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM còn chưa tính đến việc này mà Sóc Trăng chi gần một tỷ thì rõ ràng là kỳ cục. Bởi nếu tỉnh thành, ban bộ ngành mà đồng loạt lấy của công lắp camera cho nhà cán bộ như Sóc Trăng đang thực hiện thì sẽ gây sự lãng phí vô cùng lớn.

Việc Tỉnh ủy Sóc Trăng ban hành quyết định chi đến gần 1 tỷ đồng để lắp camera an ninh tại nhà riêng của tất cả cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì rõ ràng cả Ban thường vụ này đều đồng tình. Tôi nghĩ rằng việc này đã bàn trong Ban Thường vụ và do Giám đốc Công an tỉnh này đề xuất.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Quochoi.vn

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần vào cuộc

- Có ý kiến cho rằng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nên vào cuộc làm rõ việc này? ông nghĩ sao về điều này?

Liên quan đến việc Tỉnh ủy Sóc Trăng dùng tiền từ ngân sách công lắp đặt camera nhà cán bộ, Kiểm toán cần phải vào cuộc xem việc chi tiêu này có đúng theo căn cứ của pháp luật và kết luận đúng hay sai, có đồng ý xuất toán hay không? Nếu kiểm toán cho rằng, chi đúng thì thôi. Còn nếu kiểm toán kết luận việc chi ấy là sai thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần vào cuộc làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan việc trên.

Bởi trách nhiệm của Ủy Ban kiểm tra Trung ương là kiểm tra, có quyền kiểm tra nên cần vào cuộc để làm rõ đồng thời có kết luận. Nếu sai cần kiểm điểm, thậm chí xử lý kỷ luật theo quy định.

Xin cảm ơn Đại biểu Phạm Văn Hòa!