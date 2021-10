Số tiền Thủy Tiên làm từ thiện các tỉnh: Lệch “khai báo” như nào?

Tổng số tiền huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa báo cáo với Bộ Công an là 6,787 tỷ đồng, ít hơn 102 triệu đồng so với số tiền mà huyện Thanh Chương đã xác nhận ngày 12/11/2020 (6,889 tỷ đồng) trong việc ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ.

Thông tin trên báo Tiền Phong, sáng 15/10, ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, sau khi nhận được công văn của Bộ Công an, huyện đã rà soát lại số tiền ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ cho bà con nhân dân huyện Thanh Chương bị lũ lụt năm 2020. Theo đó, tổng số tiền mà huyện Thanh Chương vừa báo cáo với Bộ Công an là 6,787 tỷ đồng, ít hơn 102 triệu đồng so với số tiền mà huyện Thanh Chương đã xác nhận ngày 12/11/2020 (6,889 tỷ đồng).

“Chúng tôi cho làm lại, xuống xã gặp từng người dân để rà soát, đối chiếu. Có thể do một số người dân khai báo không chuẩn nên xảy ra sai lệch 102 triệu đồng. Rất tiếc khi đó người được nhận hỗ trợ đông quá nên chúng tôi không yêu cầu dân ký sau khi nhận tiền từ ca sĩ Thủy Tiên” - ông Nhã thông tin về sai lệch 102 triệu đồng so với báo cáo năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Hoè - Phó phòng LĐ,TB&XH huyện Thanh Chương cho hay, ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ theo danh sách các xã, thị trấn bị ảnh hưởng lụt bão năm 2020, nhưng vẫn có những người nằm ở ngoài danh sách được hỗ trợ. Tổng số tiền hỗ trợ ngoài khoảng trên 100 triệu đồng, tuy nhiên chưa có danh sách cụ thể nên chưa đưa vào báo cáo gửi cơ quan CSĐT Bộ Công an.

“Có thể số tiền tổng hợp được còn cao hơn nữa, tuy nhiên, đến nay chỉ mới tổng hợp được trên sổ sách là 6,787 tỷ đồng. Danh sách số tiền này đã gửi ra theo yêu cầu của Bộ Công an. Hiện vẫn chưa thể tổng hợp hết số tiền hơn 100 triệu đồng mà Thủy Tiên cho ngoài danh sách" - ông Hòe nói.

Thủy Tiên hỗ trợ tiền cho người dân.

Theo báo cáo xác nhận của Ủy ban MTTQ huyện Thanh Chương vào ngày 12/11/2020, số tiền ca sĩ Thủy Tiên trao cho huyện vào ngày 12/11/2020 trị giá 6,889 tỷ đồng.

Trong đó, trao cho những gia đình bị thiệt hại trong đợt lũ là 5,189 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 2 cây cầu dân sinh trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ các xã thường xuyên bị ngập 10 chiếc xuồng dân sinh trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Đến nay tổng hợp từ 25 xã, thị trấn gồm có 520 hộ với số tiền hỗ trợ là 5,087 tỷ đồng. Ngoài ra, đoàn của ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ 2 xã Thanh Sơn và Thanh Mỹ xây 2 cây cầu dân sinh với tổng số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng. Và 20 chiếc xuồng cho 20 xã với số tiền khoảng 200 triệu đồng.