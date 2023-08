Si, sam, sộp và những “siêu cây” giá trăm triệu

Một gốc si Đài Loan được mang đến Triển lãm và hội thi sinh vật cảnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên mở rộng năm 2023 tại Quy Nhơn, Bình Định. Trong phong thủy, nhóm Tứ linh (đa - sung - sanh - si) còn được gọi là nhóm cát tường. Thân cây cao lớn đại diện cho phúc lộc dồi dào, lá cây xanh tốt, bóng đẹp mọc xum xuê đại diện cho sức sống mãnh liệt. Cây si là loại cây thân gỗ, có thể sống hàng trăm năm. Đó cũng là lý do tuyệt phẩm bon sai này được nhà vườn đặt tên là "Đại thọ". Si có rễ phụ mọc ra từ thân và cành. Các rễ phụ này phát triển rất dài theo thời gian đâm xuống đất với mục đích hút nước và chất dinh dưỡng trong đất để nuôi cây. Sau khi đâm xuống đất các rễ phụ này càng to, mập, xù xì nhìn như những thân cây nhỏ.Cây linh sam hay còn được gọi là cây sam núi là loại cây cảnh bonsai được nhiều người yêu thích với giá trị thẩm mỹ và phong thủy cao. Ngày nay, cây linh sam được rất nhiều các nghệ nhân chơi cây cảnh ưa chuộng, bởi vẻ đẹp mộc mạc, nhưng không kém phần sang trọng, huyền bí ở màu sắc và hương thơm của hoa. Trong phong thủy, cây linh sam được xem là mang lại sự may mắn, sức khỏe, tiền tài và sự phú quý trong cuộc sống và công việc. Những nghệ nhân chơi cây cảnh gọi đây là loại cây hóa thạch vì với những cây sam bonsai đẹp phần lõi cứng cáp của cây có thể tạo ra những đường lũa hết sức nghệ thuật và đẹp mắt. Một tuyệt phẩm sam núi bonsai được trưng bày tại Triển lãm và hội thi sinh vật cảnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên mở rộng năm 2023 tại Quy Nhơn, Bình Định. Tác phẩm sam núi bonsai “Vũ nữ chân dài” này là một trong những “siêu cây” thu hút đông đảo người xem tại Triển lãm. Sộp là một trong những loại cây sống lâu năm, thuộc hàng quý phái, sang trọng và biểu tượng của sự trường thọ. Một gốc sộp bonsai gần trăm tuổi của nhà vườn Đồng Tháp được định giá gần 300 triệu đồng tại Triển lãm. >>> Mời độc giả xem thêm video Ngắm dừa bonsai hình mèo “độc lạ” hút khách dịp Tết:

