Phát hiện 2 loài tảo biển tí hon có thể gây mất trí nhớ

Các nhà khoa học đã công bố một phát hiện quan trọng về hai loài tảo biển tí hon có khả năng gây mất trí nhớ, Pseudo-nitzschia pungens và Pseudo-nitzschia brasiliana, trong vùng biển Philippines. Đây là một thông tin đáng chú ý, bởi những loài tảo này có khả năng sản sinh ra axit domoic, một chất độc thần kinh nguy hiểm. (Ảnh: Marine Biodiversity Portal of Bangladesh) Nhóm nghiên cứu từ Đại học Ateneo de Manila (Philippines) và Đại học Malaysia Sawawak (Malaysia) đã tiến hành thu thập mẫu nước biển từ các trang trại nuôi hải sản tại vịnh Bacoor và vịnh Pagbilao, hai khu vực cung cấp trai và hàu cho thủ đô Manila và các tỉnh lân cận.(Ảnh: CORE) Trong quá trình phân lập và nuôi cấy các mẫu nước biển, họ đã phát hiện ra rằng Pseudo-nitzschia pungens và Pseudo-nitzschia brasiliana có khả năng sản xuất axit domoic. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Pseudo-nitzschia brasiliana được ghi nhận tại đảo Luzon.(Ảnh: Ateneo de Manila University) Axit domoic là một chất độc thần kinh có thể tích tụ trong động vật có vỏ, cá mòi và cá cơm, những loài ăn chủ yếu là tảo biển. Khi con người tiêu thụ hải sản chứa axit domoic, có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như nôn mửa, tiêu chảy và mất trí nhớ. (Ảnh: Wikipedia) Vụ ngộ độc nghiêm trọng nhất liên quan đến chất độc này xảy ra vào năm 1987 tại đảo Prince Edward, Canada, khiến ba người tử vong và ít nhất 100 người phải nhập viện vì mất trí nhớ ngắn hạn vĩnh viễn.(Ảnh: ResearchGate) Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh sự cần thiết phải giám sát chặt chẽ hơn để ngăn chặn các đợt bùng phát ngộ độc ở động vật có vỏ, đặc biệt là trong bối cảnh Philippines là nhà sản xuất hải sản lớn thứ 11 trên thế giới. Hiện tượng tảo biển nở hoa ngày càng xảy ra thường xuyên do các hoạt động của con người, làm tăng nguy cơ tích tụ axit domoic trong hải sản đến mức nguy hiểm.(Ảnh: BC Centre for Disease Control) Phát hiện về hai loài tảo biển Pseudo-nitzschia pungens và Pseudo-nitzschia brasiliana là một lời cảnh báo mạnh mẽ cho ngành công nghiệp hải sản và cộng đồng khoa học. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các nhà nghiên cứu và nhà sản xuất hải sản trong việc giám sát và kiểm soát tảo biển nở hoa gây hại.(Ảnh: Wikipedia) Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Diatom Research, mở ra một hướng đi mới trong việc bảo vệ môi trường biển và an toàn thực phẩm. Với sự hợp tác của các bên liên quan, hy vọng rằng các nguy cơ từ độc tố sẽ được kiểm soát tốt hơn trong tương lai.(Ảnh: Britannica) Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh loài sinh vật ở Việt Nam có chất lỏng siêu đắt đỏ.

