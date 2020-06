Tin nóng ngày 15/6: Lý giải vì sao phải mua con dao ở chợ cho vào vụ án Hồ Duy Hải

1. Thanh Hóa có Phó Chủ tịch UBND mới: Ông Nguyễn Văn Thi, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp ở Thanh Hóa, vừa được HĐND tỉnh này bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Văn Thi, 48 tuổi, quê xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. 2. Làm rõ chứng cứ vụ án Hồ Duy Hải trước Quốc hội: Sáng nay, tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã làm rõ các chứng cứ trong vụ án Hồ Duy Hải. Theo đó, Hồ Duy Hải có 25 lời khai nhận tội, trong đó lời khai nhận tội đầu tiên là tự viết ra, không phải là bản cung kiểu hỏi và đáp. Về dư luận con dao mua ở chợ về thay hung khí, trong hồ sơ chỉ là mua vật tương tự cho Hải và người liên quan nhận diện có đúng với hiện trường. Vì trước đó, Hải khai dắt bảng trên tường nhà bưu điện nhưng không ai tìm thấy. Sau này cơ quan điều tra biết có 3 dân phòng vào dọn và thấy có con dao trên tường rơi xuống nhưng họ vứt đi. 3. Liên tiếp xe ô tô chạy ngược chiều cao tốc: Sáng ngày 15/6, Cục CSGT xác minh, xử lý đối với người điều khiển xe ô tô taxi màu trắng chạy ngược chiều trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Ngày 15/6, lại xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một chiếc ô tô bán tải chạy biển 73C-012.36 chạy ngược chiều rẽ từ cao tốc xuống. 4. Bị triệu tập vì bịa chuyện gặp sát nhân Triệu Quân Sự: Sau khi nhậu với bạn, Nguyễn Quang Trung (41 tuổi, ngụ xã Bình An, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) gọi điện đến Trại giam quân sự khu vực miền Trung trình báo gặp Triệu Quân Sự. Trung nói đi hái lan rừng khu vực huyện Nam Giang đã gặp Sự. Sự xin thức ăn, nước uống, ở cùng nhau một ngày rồi “đường ai nấy đi”. Công an Quãng Ngãi đã triệu tập và làm rõ động cơ bịa chuyện của Trung. 5. Chết không nổi nên trình báo giết người: Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố và tạm giữ Huỳnh Nguyễn Thiện Khiêm. Khiêm khai đã bóp cổ bạn gái dẫn đến tử vong tại nhà trọ ở ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú. Sau đó y tự tử bằng nhiều cách như dùng dây điện dí vào chân, dùng dao và lưỡi lam cắt hai bên cổ tay, uống thuốc ngủ, thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng không chết nên đành tự thú. 6. Triệu tập kẻ hành hung cô gái suốt 2 giờ: Chỉ vì không được đáp lại tình cảm, cô gái bị đánh 2 tiếng đồng hồ. Hiện Công an Thị xã Nghĩa Lộ đã triệu tập Vũ Viết Trường, kẻ bị tố cáo hành hung để lấy lời khai. Cô gái đã đi giám định thương tật. Sau khi lộ clip, cô gái bị Trường quấy rầy, chửi bới thường xuyên nên Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đề nghị cơ quan chức năng làm rõ và bảo vệ cô gái. 7. Bắt 3 nghi phạm vận chuyển 30kg ma túy: Biên phòng tỉnh An Giang bắt 3 nghi phạm vận chuyển 30kg nghi ma túy và 10.000 viên nén màu xanh nghi ma túy tổng hợp từ Campuchia về Việt Nam. 3 tên gồm: Nguyễn Thị Bích Diễm, 31 tuổi; Mai Vinh Hậu, 21 tuổi và Chan Toung (Huỳnh Văn Tùng), 25 tuổi, Vương quốc Campuchia. Hậu và Toung khai vận chuyển thuê cho Diễm. >>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội: Phá đường dây bán thai nhi với giá 30 triệu/bào thai

