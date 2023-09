Sau vụ cháy 56 người chết, kiểm tra nhiều chung cư mini ở quận Hà Đông

Tối 15/9, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, những năm gần đây, cùng với các khu nhà trọ, lán trại cũ, loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini) dần trở nên phổ biến, thu hút nhiều người dân có nhu cầu thuê trọ trên địa bàn TP Hà Nội nói chung và quận Hà Đông nói riêng.

Cơ quan Công an kiểm tra nơi để xe với các chung cư mini.

Tuy nhiên, với đặc điểm diện tích không lớn, thường nằm trong những ngõ sâu cùng lượng người và phương tiện lớn, những chung cư mini này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về an ninh trật tự (ANTT), đặc biệt là an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Nhằm tăng cường công tác quản lý cư trú, nâng cao hiệu quả PCCC, phòng chống cháy nổ trên địa bàn quận Hà Đông, đặc biệt là tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, Công an quận Hà Đông triển khai kế hoạch tổng điều tra cơ bản, rà soát, kiểm tra cư trú đối với số nhân khẩu sinh sống trong các khu nhà trọ, lán trại, chung cư mini… trên địa bàn quận.

Ngay trong buổi đầu ra quân vào tối 15/9, Công an quận Hà Đông đã thành lập 34 tổ công tác gồm các cán bộ, chiến sĩ thuộc 17 Công an phường phối hợp với Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đội cảnh sát PCCC&CNCH và Đoàn thanh niên Công an quận.

Kế hoạch tổng kiểm tra sẽ được triển khai đến hết tháng 10/2023. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng Công an quận sẽ đồng thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cư trú, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH cho người dân trên địa bàn. Việc kiểm tra đảm bảo hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Trước đó, thực hiện Công điện số 796/CĐ-TTg ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội), UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên toàn địa bàn thành phố.

Theo đó, từ ngày 15/9/2023 đến trước ngày 30/10/2023, Hà Nội tổng kiểm tra những chung cư mini và cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ. Nội dung kiểm tra bao gồm việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng; các nội dung liên quan đến an toàn điện; các nội dung liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH).

UBND TP Hà Nội giao Công an TP Hà Nội hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đề ra. Chỉ đạo tổ chức tổng kiểm tra các điều kiện về PCCC và CNCH đối với 100% cơ sở nhà có nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ do Cơ quan Công an quản lý.Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH với nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực.

Thêm vào đó, phối hợp với Văn phòng UBND TP xây dựng phần mềm, kênh thông thông tin để cập nhật, theo dõi tình hình, tiến độ, kết quả kiểm tra, xử lý và việc chấp hành pháp luật của chủ cơ sở, chủ hộ gia đình; trên cơ sở đó công khai trên Cổng Thông tin điện tử TP, Cổng thông tin điện tử Công an TP, Cổng thông điện tử các quận, huyện, thị xã và niêm yết tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn.

Chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng UBND TP tham mưu Chủ tịch UBND TP thành lập Đoàn kiểm tra TP kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch này tại một số quận, huyện, thị xã. Tổng hợp kết quả, tham mưu UBND TP báo cáo Bộ Công an theo quy định. UBND TP cũng giao các sở, ngành liên quan phối hợp thực hiện.