Nghệ An: Bắt “nữ quái” lừa bán 2 bé gái với chiêu “việc nhẹ lương cao“

Ngày 15/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, dưới sự chỉ đạo của Công an tỉnh, Phòng CSHS đồng chủ trì cùng Công an huyện Kỳ Sơn, phối hợp với các lực lượng chức năng vừa kịp thời giải cứu 2 nạn nhân là trẻ em bị lừa bán. Trước đó, ngày 13/9, theo thông tin từ gia đình và người dân cung cấp, tại địa bàn xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn có 2 bé gái SN 2010 và 2011 bị một đối tượng xấu dụ dỗ lên ô tô sau đó chở đi đâu không rõ địa chỉ.

Đối tượng Lương Thị Phuâm tại cơ quan Công an. Ảnh Công an tỉnh Nghệ An.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 22h cùng ngày, Công an tỉnh Nghệ An đã giải cứu thành công 2 bé gái đang bị đưa đến khu vực bãi biển Diễn Hải, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Bước đầu Cơ quan Công an đã đấu tranh, làm rõ: 2 bé gái nói trên bị đối tượng là Lương Thị Phuâm (tên gọi khác là Lương Thị E, SN 2005), trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn rủ rê, lôi kéo đi làm “việc nhẹ lương cao”.

Hai bé gái sau khi được lực lượng Công an trấn an, động viên, đã được bàn giao cho chính quyền địa phương, gia đình. Qua đây, lực lượng Công an khuyến cáo gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương cần quan tâm, sát sao hơn với các em, nhất là các bé gái; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để có thể cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng xấu.

Hiện vụ bắt "nữ quái" lừa bán 2 bé gái với chiêu "việc nhẹ lương cao" đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.