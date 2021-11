Sắp xét xử ông Nguyễn Đức Chung về vụ mua chế phẩm Redoxy 3C

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Các kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa gồm: bà Đỗ Hồng Hải, ông Đặng Như Vĩnh và Nguyễn Văn Đông. Bị cáo Nguyễn Đức Chung có 5 luật sư bào chữa, hai bị cáo còn lại cùng có 3 luật sư bào chữa. Tòa xác định UBND TP Hà Nội, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Chung)... được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án này.

Theo cáo trạng, từ năm 2016, UBND TP Hà Nội có chủ trương xử lý, cải tạo, khắc phục ô nhiễm nước các sông, hồ trên địa bàn thành phố. Lợi dụng chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã kết luận và ra Văn bản 308 chỉ đạo mua chế phẩm Redoxy 3C trực tiếp từ hãng Watch Water GmbH (Đức), nhưng lại chỉ đạo miệng cho bị can Võ Tiến Hùng mua chế phẩm Redoxy 3C qua Công ty Arktic.

Công ty Arktic do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ của ông Nguyễn Đức Chung) bỏ 100% vốn (5 tỷ đồng) và làm thủ tục thành lập, lấy tên con trai (Nguyễn Đức Hạnh) tham gia đứng tên trong Giấy đăng ký kinh doanh, sau đó nhờ bà Nguyễn Thị Bích Hằng đứng tên sở hữu 40% vốn điều lệ thay cho gia đình bị can Chung, còn bị can Nguyễn Trường Giang đứng tên sở hữu 60% vốn điều lệ.

Với đặc quyền cung cấp độc quyền chế phẩm Redoxy 3C cho TP Hà Nội, trong khoảng thời gian từ 2016 - 2019, Công ty Arktic đã ký 15 hợp đồng bán tổng cộng 489 tấn chế phẩm làm sạch nước cho Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội. Arktic mua lượng chế phẩm này từ hãng Watch Water với giá 115 tỷ đồng, sau đó bán lại với giá 151 tỷ đồng, hưởng lợi 36,1 tỷ đồng.

Các cơ quan tố tụng xác định trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Đức Chung có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Động cơ phạm tội của bị can Nguyễn Đức Chung trong việc chỉ đạo mua chế phẩm Redoxy 3C qua Công ty Arktic - công ty gia đình, là để được hưởng khoản lợi nhuận gộp không chính đáng số tiền hơn 36 tỷ đồng.

Mặt khác, sau khi báo chí phản ánh lùm xùm mua chế phẩm Redocy 3C thông qua công ty gia đình, bị cáo Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo Thanh tra Hà Nội thành lập đoàn thanh tra toàn diện việc mua, quản lý, sử dụng chế phẩm Redoxy 3C. Trong quá trình Thanh tra thành phố đang tiến hành thanh tra và xác định có một số sai phạm, ông Chung đã nhiều lần tổ chức họp, chỉ đạo, định hướng Thanh tra TP Hà Nội kết luận theo hướng không có sai phạm gì.





>>> Xem thêm video: Truy tố ông Nguyễn Đức Chung trong vụ mua chế phẩm Redoxy 3C Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

