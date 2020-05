Sập tường 10 người tử vong: Sao GĐ Hà Hải Nga bị bắt khẩn?

Liên quan vụ vụ sập tường công trình xây dựng nhà xưởng Công ty AV Healthcare, tại KCN Giang Điền, (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), khiến 10 người tử vong, 15 người bị thương, ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Hà Huy Hải (SN 1964) Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, quy định tại Điều 298 Bộ luật Hình sự năm 2015.



Cùng bị tạm giữ hình sự còn có hai đối tượng gồm Nguyễn Quang Đoái (SN 1983), nhân viên đo đạc công trình và Hà Huy Vĩnh Trường (SN 1996), nhân viên chấm công.

Trước khi bắt đối tượng Hà Huy Hải , lực lượng nhiều phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Bộ Công an, Thanh tra Bộ Xây dựng tiến hành lấy mẫu bê tông, thép, vật liệu của công trình tiến hành giám định xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn. Từ đó, sẽ xem xét để khởi tố vụ án, tiếp tục mở rộng điều tra.

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho rằng, theo quy định tại Luật xây dựng năm 2014 nghiêm cấm các hành vi sau: Nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng khi không đủ điều kiện năng lực để thực hiện hoạt động xây dựng. Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực để thực hiện hoạt động xây dựng. Xây dựng công trình không tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được lựa chọn áp dụng cho công trình. Vi phạm quy định về an toàn lao động, tài sản, phòng, chống cháy, nổ, an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường trong xây dựng....

Đồng thời luật cũng quy định rõ nhà thầu thi công xây dựng có các nghĩa vụ sau:

Chỉ được nhận thầu thi công xây dựng, công việc phù hợp với điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của mình và thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết; Lập và trình chủ đầu tư phê duyệt thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình;

Thi công xây dựng theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và bảo vệ môi trường; Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp và thiết lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình; Tuân thủ yêu cầu đối với công trường xây dựng;

Chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc của vật tư, nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, sản phẩm xây dựng do mình cung cấp sử dụng vào công trình; Quản lý lao động trên công trường xây dựng, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường;

Bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, không bảo đảm yêu cầu theo thiết kế được duyệt, thi công không bảo đảm chất lượng, gây ô nhiễm môi trường và hành vi vi phạm khác do mình gây ra;

Chịu trách nhiệm về chất lượng thi công xây dựng theo thiết kế, kể cả phần việc do nhà thầu phụ thực hiện (nếu có); nhà thầu phụ chịu trách nhiệm về chất lượng đối với phần việc do mình thực hiện trước nhà thầu chính và trước pháp luật;...

Như vậy, bước đầu cơ quan chức năng xác định đơn vị thi công đã có dấu hiệu vi phạm xây dựng, không có hợp đồng lao động là đã có đủ các dấu hiệu vi phạm các hành vi bị cấm và nghĩa vụ như đã nêu trên. Tội này đã xâm phạm vào những quy định của Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng nhằm đảm bảo tính mạng, sức khỏe của công dân, tài sản của Nhà nước và công dân.

Tội phạm được thực hiện bởi những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo luật định. Tội phạm thường được thực hiện, bởi cán bộ, công nhân trong ngành xây dựng và cũng có thể do những người khác thực hiện.

Với hậu gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng thì những người này có thể đối diện với mức án phạt tù từ 07 năm đến 15 năm theo quy định tại điều 298 Bộ luật Hình sự về Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Ngoài ra, còn phải đền bù toàn bộ tổn thất theo quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015.

Liên quan vụ việc trên, báo cáo của của Công an tỉnh Đồng Nai cho thấy, Công ty AV Healthcare đã ký hợp đồng xây dựng với Công ty Hà Hải Nga để xây dựng nhà máy với tổng diện tích trên 5,7 ngàn m2, giá trị hợp đồng trên 11 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, Cục Hình sự, Cục Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) và các cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Bộ Xây dựng đã lấy mẫu bê tông, sắt, thép… của công trình đang xây dựng để tiến hành giám định xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, vụ tai nạn lao động tại KCN Giang Điền là sự cố đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi khảo sát hiện trường vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã thống nhất các nội dung cơ bản cần xử lý gồm: giải quyết sự cố, phong tỏa hiện trường, giải quyết quyền lợi của người lao động và xử lý nghiêm những vi phạm liên quan.

“Tỉnh Đồng Nai đã rất kịp thời trong việc xử lý vụ việc ban đầu. Chúng tôi đã thống nhất với lãnh đạo tỉnh sẽ dừng thi công ngay lập tức các hạng mục công trình của chủ đầu tư này cho đến khi xác định được nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể. Đối với những chủ đầu tư của những công trình tương tự khác tại KCN Giang Điền sẽ phải tạm dừng xây dựng ít nhất 1 tuần để Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, Sở Xây dựng rà soát lại toàn bộ quy trình thi công, sau đó mới cho thi công lại” - ông Hùng nhấn mạnh.

Ông Hùng chia sẻ thêm, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các cơ quan điều tra của Bộ Công an có chỉ định về mặt chuyên môn để giám định nguyên nhân sự cố sập tường. Bộ Xây dựng cũng giao cho Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) và Cục Quản lý an toàn lao động (Bộ LĐ-TBXH) phối hợp nghiên cứu, ban hành những điều đặc biệt cần lưu ý khi thi công những mảng tường lớn, hay gặp sự cố trong quá trình thi công công trình khi chưa có thiết kế hoàn chỉnh để ngăn ngừa tai nạn tương tự trong tương lai. Nguyên nhân vụ tai nạn sẽ được cơ quan chức năng công bố, dự kiến khoảng vài tuần sau.

Điều 298. Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng 1. Người nào vi phạm quy định về xây dựng trong lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, máy móc, giám sát, nghiệm thu công trình hoặc lĩnh vực khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 224 và Điều 281 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Làm chết người; b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: a) Làm chết 02 người; b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Làm chết 03 người trở lên; b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.