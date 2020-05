CSGT “ra quân” dừng phương tiện dù không lỗi: Bi hài án phạt

Phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng: Đêm 15/5, thượng úy Nguyễn Mạnh Tuấn (cán bộ tổ công tác CSGT Đội 6, Phòng CSGT, công an TP Hà Nội) cho biết, trong ngày đầu ra quân thực hiện theo kế hoạch 71 của Phòng CSGT, tổ kiểm tra đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, trường hợp bị xử lý mức phạt cao nhất là một tài xế xe ô tô vi phạm nồng độ cồn với mức phạt 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng. Phạt 40 triệu đồng ma men lái xe trên cao tốc: Theo thiếu tá Nguyễn Trường Sơn, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc (Cục CSGT, Bộ Công an) trả lời Báo Vietnamnet cho biết, tổ công tác đã dừng xe ô tô tải mang BKS: 29C-368.32 do tài xế Tăng Văn Hướng (SN 1989, ở huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển. (Ảnh: Tài xế Tăng Văn Hướng. Nguồn: Vietnamnet) Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, tài xế vi phạm 0,783 miligam/lít khí thở. (Ảnh: CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế ô tô tối 15/5) Theo Nghị định số 100 của Chính phủ về xử lý vi phạm giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, tài xế này sẽ bị phạt tiền đến 40 triệu đồng, tước GPLX gần 2 năm. Ngoài ra, áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm giữ xe tải đến 7 ngày. (Ảnh: CSGT Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, Cục CSGT (Bộ Công an) kiểm tra 1 lái xe container trên QL5B sáng 15/5. Nguồn: Vietnamnet) Địa điểm phát hiện vụ việc nằm trên QL 5B cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: CSGT kiểm tra, xử lý người vi phạm trong sáng 15/5. Nguồn: VTC) Phát hiện tài xế tàng trữ trái phép chất ma túy: Ngày 15/5, trên Báo Hà Nội Mới đưa tin, tại Km21+500 quốc lộ 32, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 9, Phòng CSGT, công an TP Hà Nội cho biết đã kiểm tra phương tiện giao thông, phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Toản (SN 1968, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội) vì có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. (Ảnh: Hanoimoi) Sau khi phát hiện và bắt giữ, đối tượng Toản và tang vật đã được bàn giao cho công an huyện Đan Phượng để tiếp tục điều tra, xử lý. (Ảnh: CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế ô tô tối 15/5) Cập nhật ngày đầu CSGT ra quân tổng kiểm tra phương tiện. Nguồn: VTC Now

Phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng: Đêm 15/5, thượng úy Nguyễn Mạnh Tuấn (cán bộ tổ công tác CSGT Đội 6, Phòng CSGT, công an TP Hà Nội) cho biết, trong ngày đầu ra quân thực hiện theo kế hoạch 71 của Phòng CSGT, tổ kiểm tra đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, trường hợp bị xử lý mức phạt cao nhất là một tài xế xe ô tô vi phạm nồng độ cồn với mức phạt 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng. Phạt 40 triệu đồng ma men lái xe trên cao tốc: Theo thiếu tá Nguyễn Trường Sơn, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc (Cục CSGT, Bộ Công an) trả lời Báo Vietnamnet cho biết, tổ công tác đã dừng xe ô tô tải mang BKS: 29C-368.32 do tài xế Tăng Văn Hướng (SN 1989, ở huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển. (Ảnh: Tài xế Tăng Văn Hướng. Nguồn: Vietnamnet) Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, tài xế vi phạm 0,783 miligam/lít khí thở. (Ảnh: CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế ô tô tối 15/5) Theo Nghị định số 100 của Chính phủ về xử lý vi phạm giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, tài xế này sẽ bị phạt tiền đến 40 triệu đồng, tước GPLX gần 2 năm. Ngoài ra, áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm giữ xe tải đến 7 ngày. (Ảnh: CSGT Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, Cục CSGT (Bộ Công an) kiểm tra 1 lái xe container trên QL5B sáng 15/5. Nguồn: Vietnamnet) Địa điểm phát hiện vụ việc nằm trên QL 5B cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: CSGT kiểm tra, xử lý người vi phạm trong sáng 15/5. Nguồn: VTC) Phát hiện tài xế tàng trữ trái phép chất ma túy: Ngày 15/5, trên Báo Hà Nội Mới đưa tin, tại Km21+500 quốc lộ 32, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 9, Phòng CSGT, công an TP Hà Nội cho biết đã kiểm tra phương tiện giao thông, phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Toản (SN 1968, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội) vì có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy . (Ảnh: Hanoimoi) Sau khi phát hiện và bắt giữ, đối tượng Toản và tang vật đã được bàn giao cho công an huyện Đan Phượng để tiếp tục điều tra, xử lý. (Ảnh: CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế ô tô tối 15/5) Cập nhật ngày đầu CSGT ra quân tổng kiểm tra phương tiện. Nguồn: VTC Now