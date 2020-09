Sáng nay, hơn 26.000 thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, 26.014 thí sinh của 27 tỉnh/thành chưa thể dự thi đợt 1 vừa qua sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 diễn ra trong 2 ngày là 3-4/9.



Các địa phương này gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế. Chiều qua các thí sinh đã đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót và nghe phổ biến quy chế thi.

Ở đợt 2 này, TP Hà Nội có 7 thí sinh (2 nữ, 5 nam) dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm). Dù chỉ 7 thí sinh nhưng Hà Nội huy động 18 cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức thi, chưa kể thanh tra, giám sát của Bộ và Sở GD&ĐT.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 diễn ra trong 2 ngày là 3-4/9. (ảnh minh họa)

Tại "tâm dịch" Đà Nẵng, điểm thi trường THPT Võ Chí Công (quận Ngũ Hành Sơn), nơi tổ chức cho các thí sinh thuộc diện F1, F2 và các thí sinh trong khu cách ly y tế dự thi, ô tô chở các em đến làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến nội quy.

Tại điểm thi này, Ban Chỉ đạo kỳ thi chia thành 3 khu vực dành cho nhóm 3 đối tượng. Với thí sinh thuộc diện F1 bố trí 1 phòng thi, 3 thí sinh diện F2 thi tại 2 phòng thi (do thi môn tổ hợp khác nhau), thí sinh tại các khu cách ly y tế, mỗi phòng thi bố trí không quá 12 thí sinh.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại điểm thi này được tập huấn, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị bảo hộ, phòng dịch theo quy định.

Ngoài ra tại địa phương còn 24 điểm thi và điểm thi dự phòng cũng chuẩn bị sẵn sàng đảm bảo an toàn trong trong phòng chống dịch.

Đợt 2 của kỳ thi vẫn có 5 bài thi gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên, Khoa học xã hội. Đề thi do Bộ GD&ĐT xây dựng, độ khó dễ tương đương với đề đợt 1 đảm bảo sự công bằng giữa các thí sinh.

Bộ GD&ĐT quy định các tỉnh, thành phố có đông thí sinh dự thi thì tổ chức một hội đồng thi độc lập tại địa phương, một số nơi có ít thí sinh dự thi thì có thể “gửi” các thí sinh sang địa phương lân cận để cùng phối hợp tổ chức hội đồng thi ghép.

Việc tổ chức thi phải đảm bảo 2 nguyên tắc: An toàn sức khỏe cho tất cả thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia làm thi, phụ huynh học sinh; an toàn an ninh, nghiêm túc, khách quan, đúng Quy chế thi.

Công tác chấm thi đợt 2 hoàn thành chậm nhất vào ngày 14/9 và ngày 16/9 công bố kết quả thi.