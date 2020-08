Loạt tình huống hi hữu gây chú ý đợt thi THPT Quốc gia 2020

Sáng ngày 10/8, nam sinh Lê Hoàng Quốc (học sinh lớp 12D1, trường THPT Số 1 Lào Cai) đã ngủ quên do gia đình có buổi khai trương nhà hàng, , bản thân đặt báo thức nhưng điện thoại hết pin. Để kịp giờ đi thi, sau đó một đồng chí CSGT cùng tình nguyện viên đã phải đến tận nhà gọi dây, thậm chí phải phá cửa mới kéo được cậu nam sinh đến trường thi. Trên MXH vừa qua cũng chia sẻ nhiều hình ảnh một thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2020 được anh chiến sỹ đội cảnh sát 113 đưa đến trường thi nhận về nhiều lời tán thưởng. Được biết, thí sinh này trên đường đến hội đồng thi trường THPT Tân Phước Khánh làm thủ tục dự thi thì xe máy bị hỏng nên được anh chiến sỹ cảnh sát 113 đang làm nhiệm vụ gần đó dùng xe chuyên dụng chở đến địa điểm thi an toàn, đảm bảo thời gian. Hay một tình huống "dở khóc dở cười" tại điểm thi trường THPT Võ Thị Sáu (TP.HCM), khi một nữ sinh đã đem theo cả cún cưng để tự động viên tinh thần. Nhân vật dễ thương này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người có mặt tại đó. Thậm chí, có những thí sinh lại mang theo chiếc muỗng to đùng trong hành trang đến trường thi khiến dân tình xôn xao. Cả một bộ sưu tập thìa, muỗng được xếp ngay ngắn trên bàn. Dù không biết đây có phải sự thật không,thế nhưng những hình ảnh này cho thấy câu nói "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" là quá chuẩn. Ngoài ra, một trường hợp hy hữu mùa thi đáng chú ý khác đó là sự xuất hiện của sĩ tử 53 tuổi - Ông Nguyễn Văn Cường tại điểm thi THPT Chu Văn An (TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). Chia sẻ về lý do đi thi năm nay, thí sinh 53 tuổi cho biết “Sau này dạy cháu học bài, nếu có bằng cấp ba thì vẫn tự tin hơn chứ không các cháu lại bảo ông học dốt”. Mời quý độc giả đón xem thêm video Những khoảnh khắc đáng nhớ kì thi tốt nghiệp THPT 2020 - Nguồn:

VTC NOW

