Sáng nay 4/6, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đăng đàn trả lời chất vấn

(Kiến Thức) - Sáng 4/6, Bộ trưởng Bộ Công an – Đại tướng Tô Lâm sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội về các vấn đề nóng trong phòng chống tội phạm ma tuý; xâm hại trẻ em; tín dụng đen…

Theo chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, sáng 4/6, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ trả lời chất vấn về các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Trong đó có công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma tuý, tội phạm giết người, tín dụng đen, xâm hại phụ nữ, trẻ em.



Ngoài ra, nội dung chất vấn Bộ trưởng Tô Lâm còn có công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm xâm phạm an toàn giao thông, nhất là người tham gia giao thông sử dụng rượu bia, ma túy...

Nhiều vụ án lớn liên tiếp được triệt phá

Cùng “chia lửa” với Bộ trưởng Tô Lâm còn có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm của Chính phủ; các Bộ trưởng, Trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn: Tư pháp, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác tùy theo chất vấn có liên quan (nếu có).

Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm.

Trước đó, báo cáo Quốc hội về việc thực hiện các nghị quyết về giám sát, chất vấn, Bộ Công an cho thấy, tội phạm hình sự liên quan đến giết người, xâm hại trẻ em còn phức tạp; nhiều đại án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng liên quan cán bộ Nhà nước đang được tập trung xử lý.

Từ tháng 8/2018 đến 15/4/2019, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 27.169 vụ phạm pháp hình sự, xử lý 55.285 người liên quan. Tỷ lệ điều tra, phá án đạt 76,63%, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra là 6,63%”, báo cáo của Bộ Công an nêu và thống kê tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt gần 96%.

Bộ Công an cho biết, đã triệt phá 1.552 băng, nhóm tội phạm các loại, trong đó, có các băng nhóm hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, vận động hơn 3.000 người có lệnh truy nã ra đầu thú. Trong đó, số tội phạm truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm là 717 người.

Về tội phạm kinh tế, trong 11.300 vụ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế được xử lý, có 217 vụ tham nhũng (tăng 5,34%). Trong số này có nhiều vụ án nghiêm trọng như MobiFone mua 95% cổ phần AVG, Phạm Công Danh, Hà Văn Thắm, Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") hay Đinh Ngọc Hệ (Út "Trọc").

Ngành Công an cũng phát hiện 14.496 vụ, 22.545 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ lượng lớn ma túy các loại. Đặc biệt, đã lập nhiều chiến công xuất sắc, triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng đặc biệt lớn như: vụ bắt 895 bánh hêroin, thu giữ 1,161 tấn ma túy đá tại TP Hồ Chí Minh; bắt gần 01 tấn ma túy đá, 40 bánh hêroin tại Hà Tĩnh và Nghệ An…

Bộ Công an cho hay, tình hình an ninh, trật tự trên cả nước nói chung, tại các thành phố lớn, các địa bàn chiến lược còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Một số loại tội phạm hình sự có lúc, có nơi còn gây bức xúc dư luận; các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn vẫn hoạt động mạnh, “xuyên quốc gia”, người nghiện ma túy ở ngoài xã hội còn nhiều là nguyên nhân, điều kiện phát sinh nhiều loại tội phạm khác.

Với đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm xâm phạm an toàn giao thông, báo cáo nêu, do triển khai quyết liệt các biện pháp nên tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí. Theo thống kê, toàn quốc xảy ra 11.894 vụ làm 5.325 người chết, 9.173 người bị thương (giảm 9,70% số vụ; giảm 4,66% số người chết; giảm 13,36% số người bị thương). Tuy nhiên, cả nước vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người, như vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Phúc làm chết 7 người chết, hay vụ làm 8 người chết ở Hải Dương.

Cử tri đặc biệt quan tâm đến tình hình an ninh trật tự, tham nhũng

Trao đổi bên hành lang Quốc hội trước khi bước vào phiên chất vấn 4 Bộ trưởng, đại biểu Nguyễn Quang Tuấn (Đoàn Hà Nội) cho biết, cử tri cũng như các đại biểu đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực an ninh trật tự.

“Trong xã hội hiện nay, vấn đề nổi cộm nhất là vấn đề an ninh trật tự và an toàn xã hội. Chúng ta đã được nghe và thấy, ma túy, mại dâm, giết người, đặc biệt là những vụ giết người hàng loạt ngày càng nhiều, đây là những vụ việc không riêng gì cử tri cả nước mà các ĐBQH cũng rất quan tâm”, đại biểu Tuấn nói.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp)cho rằng, với ngành công an, ông sẽ hỏi giải pháp của Bộ trưởng Tô Lâm trước tình trạng người tham gia giao thông sử dụng rượu bia, ma túy gây ra các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

"Vấn đề tín dụng đen dù ngành công an đã xử lý rất nhiều nhưng chưa có giải pháp căn cơ để ngăn chặn. Vậy việc xử lý và hoàn thiện các quy định pháp luật để ngăn chặn việc này ra sao?", đại biểu Hòa nêu.

“Tôi mong các Bộ trưởng nhận được câu hỏi của đại biểu thì trả lời thẳng vào vấn đề, không vòng vo, quanh co, để cử tri và đại biểu nghe thấy thuận tình, hạn chế mức thấp nhất tranh luận. Bình thường tranh luận là bởi Bộ trưởng trả lời chưa thỏa đáng, chưa đúng vào trọng tâm của người đặt câu hỏi. Tranh luận tất nhiên sẽ giúp hội trường sôi động lên, nhưng tranh luận cũng mất thời gian nên cần trả lời trúng và đúng vấn đề để hạn chế tối đa việc tranh luận”, đại biểu Hòa cho biết.

Đại biểu Bùi Văn Xuyền (Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội) cho hay, điều quan tâm của các ĐBQH và cử tri hiện nay là tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến tội giết người.

Vấn đề nữa, theo đại biểu Xuyền cũng rất nóng trong lĩnh vực an ninh trật tự đó là, tội phạm liên quan đến ma túy và tham nhũng.

“Các vụ án ma túy được phát hiện ngày càng nhiều, số lượng ma túy tăng lên qua từng vụ được phát hiện. Điều này đã tạo sự hoang mang, lo lắng trong đời sống xã hội. Tội phạm liên quan đến tham nhũng, lãng phí thời gian qua đã được phát hiện và xử lý nhiều nhưng vẫn còn những diễn biến phức tạp", đại biểu Xuyền nói.