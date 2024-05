Sai phạm khiến Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu.



Ông Phạm Minh An bị cáo buộc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” trong gói thầu số 25 xảy ra tại Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Phạm Minh An.

Theo tìm hiểu, trước đây Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu được giao làm chủ đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Vũng Tàu (TP Vũng Tàu) với tổng kinh phí hơn 450 tỷ đồng.

Quá trình mua sắm, ngày 30/6/2021, Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu đã có quyết định số 582 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 25 “Thiết bị cho phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình” thuộc dự án Trang thiết bị y tế Bệnh viện Vũng Tàu. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần dược phẩm VIMEDIMEX với giá trúng thầu gần 38 tỷ đồng.

Gói thầu số 25 gồm hệ thống vách tường trần có giá hơn 2,1 tỷ đồng; hệ thống phòng mổ tích hợp cao cấp (bao gồm phần mềm điều khiển tích hợp và cánh tay treo trần dàn máy nội soi) có giá hơn 16 tỷ đồng; hệ thống phẫu thuật nội soi - 3D có giá hơn 9,3 tỷ đồng; hệ thống C - Arm XQ kỹ thuật số có giá hơn 5,7 tỷ đồng.

Ngoài ra còn có bàn mổ điện thủy lực có giá hơn 1,7 tỷ đồng; máy gây mê kèm máy thở có theo dõi khí mê có giá hơn 1,5 tỷ đồng; monitor chuyên dụng 9 thông số giá 945 triệu đồng và modun đèn mổ giá 195 triệu đồng.

Đáng chú ý, Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp trước đó đã xây dựng hoàn chỉnh phần vỏ 5 phòng mổ vô khuẩn (vách, trần, sàn, cửa tự động và mở thủ công lát chì, đèn âm trần, tủ điện, bảng control panel, bộ điều khiển giám sát khí y tế, tủ mát, tủ ấm…) với tổng kinh phí theo bảng chi phí mua sắm thiết bị là hơn 16,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến ngày 9/12/2021, Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu đã lập biên bản hiện trường với các đơn vị liên quan, tiến hành tháo dỡ 21 vật tư, thiết bị thuộc phần vỏ nêu trên của phòng mổ số 5 (phòng lớn nhất) để đầu tư phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình. Các vật tư, thiết bị trên sau đó được đưa xuống để ở hành lang của Khoa Giải phẫu bệnh lý.

Đến cuối tháng 1/2022, Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 107/QĐ-SYT về việc cấp tài sản là trang thiết bị y tế chuyên dùng, gói thầu số 25 “Thiết bị phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình” cho Bệnh viện Vũng Tàu. Việc làm này dẫn đến xảy ra trùng lắp, làm thất thoát, lãng phí.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định các bị can trên gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 18 tỷ đồng. Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex đã nộp lại số tiền hơn 683 triệu đồng trục lợi từ việc tham gia gói thầu. Huỳnh Tuấn Anh nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Liên quan vụ án trên, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Trần Mạnh Hải, Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế; Đỗ Hữu Hải, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sơn Hà về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hôm 22/3, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Tạ Quang Trường, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Tuấn Anh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tạ Thiên Ân; Lê Hữu Lễ, nguyên Trưởng Phòng Kinh doanh Dược phẩm và Trang thiết bị y tế - Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex để tiếp tục điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra cáo buộc các bị can trên gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 18 tỷ đồng, tuy nhiên, hành vi sai phạm của từng bị can chưa được công bố cụ thể.

