Sách hướng dẫn du lịch Tam Kỳ không có Hoàng Sa - Trường Sa: Lỗi thuộc về ai?

Ngày 5/2, một số cơ quan báo chí nhận được phản ánh của bạn đọc về việc UBND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) chỉ đạo thực hiện in sách hướng dẫn Du lịch Tam Kỳ nhưng trong phần bản đồ Việt Nam không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.



Thông tin cho thấy, cuốn sách khổ 10x15 cm, in 1.500 cuốn tại Công ty TNHH TM&DV In Minh Tuấn, theo Giấy phép XB số 58/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam cấp ngày 13/12/2019.

Dù cuốn sách có đầy đủ thông tin cần thiết cho khách du lịch nhưng tại phần in hình bản đồ Tổ quốc lại không có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Trao đổi trên Đại đoàn kết, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa,Thể thao, Truyền thông TP Tam Kỳ, người chịu trách nhiệm xuất bản cuốn sách cho biết: “Do cuối năm cập rập quá và cũng phát hành số lượng rất ít, chúng tôi mới phát hiện lỗi và hiện đang cho thu hồi triệt để để điều chỉnh trở lại cho đúng”.

Dư luận đặt câu hỏi, để xảy ra sự việc trên trách nhiệm thuộc về ai? Cuốn sách đã được thu hồi để điều chỉnh vậy có bị xử lý hay không?

Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, chủ quyền biển đảo là một vấn đề chưa bao giờ hết sự quan tâm từ nhà nước cũng như người dân Việt Nam.

Thời gian gần đây có nhiều hành vi có thể là vô ý cũng có thể là cố ý khi tiến hành xuất bản, phát hành các ấn phẩm như sách, giáo trình, bản đồ…lại thiếu hình ảnh hai quần đảo lớn là quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa hoặc lại có hình ảnh “bản đồ hình lưỡi bò”. Đây là hành vi vi phạm các quy định về cung ứng, đo đạc bản đồ.

Luật sư Hoàng Tùng cho biết, liên quan vụ việc trên, Trung tâm Văn hóa,Thể thao, Truyền thông TP Tam Kỳ là đơn vị nắm giữ bản quyền cũng như là đơn vị chịu trách nhiệm xuất bản cuốn sách “Du lịch Tam Kỳ” đã có sai sót khi để hình ảnh bản đồ Việt Nam không có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa .

Với hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 nghị định 173/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ với mức phạt từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Cụ thể, tại Điều 16. Vi phạm quy định về cung cấp, khai thác, sử dụng và trao đổi quốc tế thông tin, tư liệu, dữ liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ nêu rõ:

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sản xuất và cung ứng (bao gồm cả hoạt động trao đổi quốc tế, xuất nhập khẩu) các thông tin, tư liệu, dữ liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ thể hiện không đúng đường biên giới quốc gia, chủ quyền, lãnh thổ, lãnh hải (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các đảo khác) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài ra còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thu hồi sản phẩm và nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Luật sư Hoàng Tùng cho rằng, cơ quan có thẩm quyền cần phải tiến hành thanh tra, rà soát các trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc xuất bản và cung ứng cuốn sách sai lệch nêu trên.

“Trường hợp cá nhân nào có hành vi thiếu trách nhiệm trong công vụ của mình dẫn đến sai lầm nêu trên thì sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Không những vậy, các cơ quan, ban ngành tại chính các địa phương cụ thể cũng cần phải thắt chặt công tác quản lý liên quan đến vấn đề in ấn, xuất bản sách, tài liệu,… cần phải chú ý đến vấn đề chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia, chủ quyền dân tộc”, Luật sư Hoàng Tùng cho biết.

