Rủ bạn gái nhí đi chơi rồi “đòi hỏi”, trai Cần Thơ “xộ khám“: Biết “trái cấm”, sao vẫn cố?

1. Nhận kết đắng vì quan hệ với cô bé 13 tuổi

Ngày 22/10, VKSND huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đoàn Minh Thảo (20 tuổi; ngụ xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh) về tội " Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" .

Vào khoảng giữa tháng 9/2019, thông qua mạng xã hội, Thảo quen biết với Đ.N.N.Q (sinh ngày 18/6/2006). Cả hai nhắn tin qua lại với nhau và phát sinh tình cảm trai gái. Ngày 2/10, bà ngoại của Q. đến cơ quan chức năng báo tin kẻ xấu rủ rê Q. đi đâu không rõ trong đêm 30/9 và 1/10. Khoảng một tuần sau, Thảo đến Công an đầu thú. Thảo khai nhận khoảng 21h ngày 30/9 có đến nhà của Q. chở đi chơi và sau đó quan hệ tình dục với cô bé 13 tuổi 4 lần.

Nam thanh niên ra đầu thú vì rủ bạn gái nhí quan hệ tình dục 4 lần. (Ảnh minh họa).

2. Cho tiền để "yêu" rồi lấy lại, 2 thanh niên ngồi tù

Ngày 20/10, TAND TP Tân An (Long An) cho biết, xử sơ thẩm vụ giao cấu với người dưới 16 tuổi đối với hai bị cáo Đinh Ngọc Thuận (SN 1988) và Lưu Đức Thịnh (SN 1997), mỗi bị cáo 18 tháng tù. Bị hại là Trần Thị Mỹ C. (SN 2003).

Theo hồ sơ, tối 17/4/2018, Thuận và Thịnh ngồi nhậu tại chợ đêm TP Tân An, Long An. Trong lúc nhậu, Thuận nói muốn mua dâm với bé C. 16 tuổi và nhờ Thịnh gọi giúp vì không có số điện thoại. Khi Thịnh gọi thì C. đồng ý. Rạng sáng hôm sau, C. đến hỏi còn bao nhiêu tiền, Thuận trả lời còn 600.000 đồng. Sau đó, C. chở Thuận đến một khách sạn để quan hệ tình dục.

Sau đó Thịnh gọi điện thoại cho Thuận nói muốn đến chơi. Thuận hỏi thì C. đồng ý. Trong lúc C. đi vệ sinh, Thuận mở bóp lấy trộm 880.000 đồng giấu vào dưới gối. Sau đó C. về nhà, phát hiện mất tiền liền nói với mẹ trình báo Công an.