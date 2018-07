Rợn người phát hiện xác chết phân hủy trong căn nhà hoang

Sáng ngày 11/7, người dân phường Hà Tu (TP Hạ Long, Quảng Ninh) khó chịu với một mùi hôi thối nồng nặc nên tỏa ra đi kiểm tra và bàng hoàng phát hiện xác người trong ngôi nhà bỏ hoang. Vụ việc nhanh chóng được báo cho cơ quan chức năng.

Tại hiện trường căn nhà bỏ hoang đã lâu, xác người đàn ông đang trong giai đoạn phân huỷ, không có giấy tờ tuỳ thân.

Ngôi nhà hoang nơi phát hiện sự việc.

Trao đổi với PV Kiến Thức, lãnh đạo UBND phường Hà Tu cho biết:" Ngay khi nhận được thông tin người dân báo về vụ việc, chúng tôi và lực lượng Công an Phường đã đến hiện trường và báo cáo lên Công an TP. Hạ Long cùng Công an tỉnh để điều tra và xác minh tên tuổi nạn nhân".