Rợn người cảnh xe máy “giỡn mặt tử thần” ở cửa ngõ Sài Gòn

Người đi xe máy “giỡn tử thần” ở cửa ngõ Sài Gòn Mời độc giả xem video clip người đi xe máy “giỡn tử thần” ở cửa ngõ Sài Gòn:

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra tối 17/12 do người chạy xe máy lưu thông vào làn ô tô trên cầu Sài Gòn. Mới đây nhất, ngày 17/12, một vụ tai nạn do xe máy lưu thông làn ôtô trên cầu Sài Gòn hướng từ quận Bình Thạnh qua quận 2 đã làm 1 người chết. Trước đó, ngày 26/9, hai người đi trên xe máy chạy trong làn đường dành cho ô tô trên QL1 hướng cầu vượt Sóng Thần về quận Thủ Đức đã va chạm xe container chạy cùng chiều bên trái, làm cả hai ngã xuống đường bị bánh sau xe container cán trúng, nguy kịch.

Ngày 27/7, một người đàn ông điều khiển xe máy chạy trong làn ôtô trên QL1, hướng từ Bình Dương về quận Thủ Đức. Khi đến cầu vượt Gò Dưa thì xảy ra va chạm với một xe container làm người điều khiển xe máy tử vong .



Trước tình hình nói trên, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có văn bản yêu cầu Ban An toàn giao thông TP HCM chấn chỉnh tình trạng người điều khiển mô tô, xe máy lưu thông vào làn xe dành cho ô tô, dẫn tới nhiều vụ TNGT chết người thời gian qua.

Dù có biển báo cấm xe máy và dải phân cách phân làn, tuy nhiên nhiều người đi xe máy vẫn cố tình vi phạm. Theo đó, trên một số tuyến đường của TP HCM, đặc biệt là tại các tuyến đường cửa ngõ thành phố, tuyến dẫn tới các cảng biển tập trung nhiều xe tải nặng, xe container hoạt động, tuy đã có phần đường dành riêng cho môtô, xe máy nhưng tình trạng người điều khiển môtô, xe máy lưu thông vào làn xe ôtô sai quy định, đặc biệt vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều.

Để đảm bảo an toàn giao thông cho người đi môtô, xe máy, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Ban An toàn giao thông TP HCM chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng người điều khiển môtô, xe máy lưu thông vào làn xe ôtô sai quy định, xử lý nghiêm đối với người điều khiển môtô, xe máy cố tình vi phạm quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông, cương quyết chấm dứt việc môtô, xe máy lưu thông trái phép vào làn đường dành cho ôtô.

Đề nghị Ban An toàn giao thông TP HCM chỉ đạo Ban An toàn giao thông các quận, huyện tăng cường phối hợp với tổ chức đoàn thể tại địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông liên quan đến mô tô, xe máy, đặc biệt là người dân sinh sống gần khu vực nút giao biết và chấp hành quy định môtô, xe máy không được lưu thông vào phần đường dành cho ôtô.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại khu vực các nút giao có tình hình giao thông phức tạp thường xuyên diễn ra tình trạng trên, xử lý và kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thế nhưng, những gì PV Kiến Thức ghi nhận được vào chiều 27/12 trên xa lộ Hà Nội, cửa ngõ từ các tỉnh ra vào TP HCM luôn tấp nập ôtô, xe tải, container…khiến ai chứng kiến cũng phải rùng mình khiếp sợ. Điều đáng nói là không thấy bất cứ lực lượng nào có mặt để xử lý theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy Ban ATGT Quốc gia.