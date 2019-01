Rơi từ tầng 4 tòa nhà đang thi công, 3 công nhân tử vong

Ngày 21/1, tại công trình xây dựng tòa nhà cao tầng nằm ở đường Châu Thị Tế (phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến ba người tử vong.



Tòa nhà nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h15, ba công nhân Trần Quang Khải (39 tuổi, ngụ xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), Nguyễn Thị Bé Phương (27 tuổi, ngụ xã Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc) và Nguyễn Văn Út (41 tuổi, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đang thi công đổ bê tông ở tầng 4 của tòa nhà thì bất ngờ rơi xuống đất.